Chihuahuenses están enojados con Corral: Maru Campos

Reforma

Chihuahua, Chih.- En su primer día de campaña por la Gubernatura de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, arremetió contra el Gobernador Javier Corral, quien milita en el mismo partido.

Campos, candidata del PAN y PRD a la Gubernatura del Estado, quien está vinculada a proceso desde el 1 de abril por un juez del fuero común por presuntamente haber recibido más de 9 millones de pesos del ex Gobernador priista César Duarte a través de la llamada "nómina secreta", afirmó que los chihuahuenses están muy enojados con Javier Corral.

Tras ofrecer su primer discurso de campaña en la presa La Boquilla, en el Municipio de San Francisco de Conchos, en la región centro-sur, Maru Campos, como se le conoce, fue cuestionada por medios de comunicación sobre los señalamientos en su contra.

Aseguró que son mentiras viejas que se generaron desde el 2016, cuando ganó la elección de Chihuahua Capital.

"Y que casualmente empezaron a cobrar forma jurídica a partir de noviembre pasado, en el año 2020, cuando empezó el proceso federal (sic)".

Se le preguntó si desde Palacio Nacional, a lo que respondió que no sabe si desde aquel recinto de la Ciudad de México, pero sí desde el Palacio de Gobierno de Chihuahua.

"De la oficina de Javier Corral por supuesto que sí hay mano, toda la mano", aseveró la Alcaldesa con licencia de Chihuahua Capital.

"Los chihuahuenses están muy enojados con Javier Corral por el tipo de Gobierno que ha generado y pues es muy claro el Gobierno que Maru Campos generó para la Capital y por supuesto que hay una diferencia muy grande".

Se le indicó que el sábado el Instituto Estatal Electoral aprobó su registro como candidata.

"Pues ya, ya lo aprobaron, pa' delante, aunque los perros aúllan".

Se le preguntó sobre el respaldo por parte de gobernadores del Partido de Acción Nacional.

"Significa que ellos estuvieron en pláticas con el Gobernador Javier Corral. Javier Corral varias veces les prometió que estaba sucia, que estaba involucrada con lo peor, incluso llego a hablar de cosas muy fuertes, y estos mismos personajes solos, solos por el simple trascurrir del tiempo y conociendo a una servidora y conociendo mi trabajo pues se han dado cuenta eran puras mentiras por parte de Javier Corral".

Fue interrogada sobre si se bajará de la contienda, como lo exigen sus opositores, ante la vinculación a proceso penal y por la cual se le retuvo el pasaporte y se le prohibió salir del país, además de pagar una fianza de 500 mil pesos y no acercarse a los testigos del caso.

"Yo entiendo que es un momento político, pero por supuesto que no lo voy a hacer, ni jurídicamente tampoco tengo la obligación de hacerlo", afirmó.

Campos dijo que terminó una semana muy intensa, difícil y dura.

"No fue nada fácil, incluso antier todavía cuando se generó la vinculación a proceso", comentó, pero dijo estar llena de energía y contenta, y que su misión es ayudarle a los chihuahuenses con un mejor gobierno, por lo que responderá con trabajo.

"Y de lo demás pues que se ocupen mis abogados", declaró.

¿Qué decirle de manera directa a Javier Corral?, le preguntó un reportero.

"No lo puedo decir, porque si lo digo, van a sacar un sonidito que diga: tiiiiii", dijo entre risas.

Arranque en La Boquilla

Para mostrar su respaldo a los productores locales en la lucha por la defensa del agua, Maru Campos inició su campaña a la gubernatura de Chihuahua por la coalición Nos Une Chihuahua, este domingo 4 de abril en las inmediaciones de la presa La Boquilla.

"Los problemas que nos aguardan son profundamente retantes, pero tal como lo hemos hecho antes, estoy segura que trabajando juntos encontraremos nuevas vías para resolver problemas viejos. Juntos defenderemos lo que es nuestro, defenderemos nuestros recursos, nuestros intereses, defenderemos nuestro futuro, defenderemos Chihuahua", dijo Campos.

Con la cortina de la presa La Boquilla como escenario, Maru envió un mensaje a los chihuahuenses de todos los rincones del estado.

"No tengo en mi vida mayor compromiso que ustedes. Toda mi vida he caminado con la aspiración de servir a mi gente, y de trabajar para que mi tierra sea un lugar más feliz para todos. He entregado todo de mí, y así lo seguiré haciendo, esa es mi vocación, y sé que ese es mi destino".

La candidata llamó a los chihuahuenses a votar este próximo 6 de junio por su proyecto.

"¡Sólo juntos podemos construir un futuro mejor para Chihuahua!".

Tras concluir su primer evento en la presa La Boquilla, se dirigió a Camargo, donde realizó un segundo acto proselitista, y la acompañó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, quien la respaldó.