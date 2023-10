Choca GN unidad contra camellón

Staff / El Diario de Juárez / La unidad 18164 circulaba de norte a sur sobre el carril confinado de transporte Staff / El Diario de Juárez / Al lugar no acudió Seguridad Vial, ya que no se dio aviso

Ciudad Juárez.- Agentes de la Guardia Nacional asignados a los Juzgados Federales sufrieron un accidente vial al chocar contra el camellón central de la avenida Tecnológico.

La unidad 18164 circulaba de norte a sur sobre el carril confinado de transporte y pegó contra el cordón del camellón central en el cruce con la calle De la Labranza.

La patrulla presentaba daños considerables en la suspensión, neumático y carrocería de la parte frontal izquierda, no se reportaron lesionados.

Al llegar los medios de comunicación a documentar el accidente, los agentes intentaron impedirlo y se colocaron junto a los números de la unidad para evitar se difundiera ese dato.

Al lugar no acudió Seguridad Vial, ya que no se dio aviso; la unidad fue removida por una grúa particular de la empresa Grúas Morales.