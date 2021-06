Choque múltiple deja pérdidas por 350 mil pesos

Delicias.- Saldo de dos vehículos involucrados con pérdidas totales entre los dos de alrededor de 350 mil pesos, una persona lesionada y otra detenida dejó un percance vial registrado durante las primeras horas de este sábado en el cruce de la avenida Octava y calle Tercera sur, en el que participaron tres automotores.

En el citado cruce una camioneta Chevrolet pick up no cedió la preferencia de paso a una camioneta cerrada color blanco Nissan, a la que impactó, saliendo ambos vehículos proyectados y la pick up impactó a su vez a un Volkswagen, que resultó con daños mínimos, mientras que los dos primeros vehículos resultaron con daños totales.

A consecuencia del fuerte impacto en primera instancia contra un pino de un domicilio particular, varias piezas de la pick up volaron por el aire y se impactaron en los cristales de una ventana, resultando rotos.

La persona que resultó lesionada, fue quien acompañaba al responsable del accidente e iban a bordo de la pick up Chevrolet,

El responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público y el lesionado fue atendido por paramédicos.