Cientos varados en la carretera y aeropuerto

Chihuahua— Cientos de viajeros se quedaron varados ayer por las nevadas que se presentaron en el estado, pues al menos ocho vuelos fueron cancelados y seis más diferidos en el aeropuerto internacional de Chihuahua “General Roberto Fierro Sánchez”.

Mientras que en la carretera de Chihuahua a Juárez varias personas, entre ellas niños y adultos mayores, tuvieron que pasar la noche en sus vehículos, por el congelamiento de la vía y accidentes que interrumpieron el tránsito vehicular.

Según el tablero de situación de frecuencias expuesto en el sitio de Internet del Grupo Aeroportuario del Centro-Norte (OMA), las aerolíneas que tuvieron cancelaciones fueron Volaris, la cual ofrecía una salida de Chihuahua a la Ciudad de México a las 7:40 horas y uno más a Guadalajara a las 8:43 de la mañana.

None también canceló su vuelo de Chihuahua a Guadalajara, el cual partiría a las 8:13 horas, así como otro más a Tijuana que estaba programado a las 10:29 de la mañana.

Ambas aerolíneas también suspendieron sus salidas de Guadalajara y Tijuana hacia la ciudad de Chihuahua, según el reporte del tablero. La aerolínea None tenía programada una salida de Guadalajara hacia Chihuahua a las 7:48 de la mañana, así como otra más de Tijuana a la ciudad capital, a partir de las 10:40 horas, pero ninguna se concretó.

En el caso de Volaris, el vuelo cancelado fue el de Guadalajara a Chihuahua programado a las 8:13 de la mañana.

La información dispuesta en Internet por OMA permitió conocer que American Airlines demoró su vuelo programado a las 6:00 de la mañana a Dallas, Texas. Aeroméxico hizo lo mismo a la Ciudad de México proyectado a las 6:05 horas y otro más a las 9:35 de la mañana, mientras que TAR hizo lo propio con su frecuencia a Puerto Vallarta programada a las 8:20 horas.

Entrevistado al respecto el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Héctor Aguilera dijo que el retraso o cancelación de vuelos registrados por la nieve del 30 y madrugada del 31 fueron causas no atribuibles a las aerolíneas, por lo que no podrían hacer más.

Sin embargo, dijo que no se había recibido queja oficial de algún usuario, lo cual denotaba que las aerolíneas habían ofrecido opciones a los usuarios como el diferimiento en horarios e incluso fechas de salida.

Indicó que hay gente que sí acepta el cambio de vuelo y en el caso de que no esté de acuerdo con la solución ofrecida de las aerolíneas, la dependencia federal está en disposición de atender su caso para conciliar con la prestadora de servicios.

Héctor Aguilera dijo que estas medidas de diferimiento de horarios de los vuelos por cuestiones climatológicas obedecen más que todo a la seguridad de los pasajeros.

Subrayó que a menos de que las aerolíneas no ofrecieran las opciones de salida a los usuarios, éstos manifiestan sus quejas, pero hasta ayer a mediodía no tenían reporte alguno.

El delegado de la Profeco apuntó que poco antes de las 12:00 horas ya se habían reanudado las labores ordinarias del Aeropuerto Internacional de Chihuahua “General Roberto Fierro Sánchez”. En el tablero de OMA se registró el aterrizaje de American Airlines a las 11:29 procedente de Dallas, Texas.

Sin más opción, duermen en los autos

Susana Lozano, clienta de la empresa Ómnibus de México, narró que ella y otros pasajeros de unos 50 vehículos más tuvieron que dormir en los automóviles a pesar del frío intenso debido a que un accidente entre Sueco y Villa Ahumada provocó el cierre de la carretera Juárez–Chihuahua.

“Ya por fin vamos a Chihuahua porque hay personas diabéticas que no han comido. El chofer no se quiso parar el Villa Ahumada, le dijimos, pero no nos hizo caso y las personas con niños también estaban muy preocupadas”, comentó la quejosa.

Por lo menos 15 tramos carreteros en el estado fueron cerrados por el congelamiento y la nieve, lo que causó estragos también en las ciudades. Tal es el caso de la capital en donde el miércoles por la noche se registraron dos accidentes casi simultáneos en el Libramiento Oriente, que dejaron un saldo de seis muertos.