Cierra EU cruce a los trenes por migrantes

Ciudad Juárez– A partir de hoy 18 de diciembre de 2023 a las 8:00 a.m. hora local, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP suspenderá temporalmente las operaciones de entrada y salida en los cruces ferroviarios internacionales en El Paso, Texas, con el fin de redirigir personal para ayudar en la frontera de Estados Unidos, informó la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm), Delegación Chihuahua.

Según un comunicado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), continúan aumentando todos los recursos disponibles para procesar de manera segura a los migrantes en respuesta al incremento de los niveles de encuentros de migrantes en la frontera suroeste, impulsado por los contrabandistas, quienes difunden desinformación para aprovecharse de personas vulnerables.

“Después de observar un reciente resurgimiento de organizaciones de contrabando que transportan migrantes a través de México por medio de trenes de carga, CBP está tomando acciones adicionales para aumentar el personal y abordar este tema relacionado con el desarrollo, incluso en colaboración con las autoridades mexicanas”, señala parte del comunicado.

Esta medida se debe a que desde la semana pasada comenzaron a llegar nuevamente grupos de más de mil personas en situación de movilidad a bordo de los techos de los vagones de los trenes, mismos que al llegar a Juárez van directamente a la puerta 36 del muro fronterizo para entregarse.

Además desde el pasado 4 de diciembre, el Instituto Nacional de Migración anunció que debido a ajustes por fin de año en la Secretaría de Hacienda detendría acciones que implementaba, entre ellas traslado y devolución de migrantes.

Agrega el documento de la agencia norteamericana que seguirán ajustando sus planes operativos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales como CBP One y aquellos sin un base legal para permanecer en los Estados Unidos. CBP seguirá priorizando la seguridad.

Esto sólo aplica al cruce ferroviario, no habrá afectaciones a la aduana de los tráileres ni al cruce de pasajeros.