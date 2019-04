Cierra la primera radiodifusora de Parral; exempleados en huelga exigen finiquito

Hidalgo del Parral.- Extrabajadores de la primera estación de radio en Parral, la XHEAT presentaron una demanda en contra de la empresa y del grupo multimedios, debido a que no se les ha pagado su antigüedad adeudándoles más de 1mdp y se mantienen en huelga desde hace ya mas de una semana.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Radio y Televisión (STIRT) profesor Guadalupe García Alvidrez, informó que el concesionario de la estación XHEAT se ha negado a liquidar a sus ex trabajadores motivo por el cual decidieron presentar la demanda ante la Junta Federal de Conciliación.

“Los argumentos que ha estado dando son infantiles, motivo por el cual acudimos ante las autoridades laborales a interponer la denuncia pues ya suma casi el mes desde que se terminó la relación laboral y hasta el momento no se nos ha liquidado”.

En cuanto al monto de la indemnización, el líder sindical dijo que a seis trabajadores se les adeuda poco más de 600 mil pesos, cantidad que debe cubrir multimedios y que se sabe tienen los cheques listos, pero Adalberto Gutiérrez concesionario de la estación, se niega a facturar para que pueda darse el finiquito.

En el caso de él dijo un porcentaje tiene que cubrir Adalberto Gutiérrez y el resto un 13% aproximadamente Multimedios sumando una cantidad superior a los 500 mil pesos por más de 40 años de trabajo.

Lamento que hasta el momento después de casi 30 días el concesionario de la XHEAT no se ha presentado para ultimar la situación laboral, pues de acuerdo al abogado que ellos tienen la relación laboral no ha concluido, sin embargo, no les dicen donde se tienen que presentar a trabajar y mucho menos les pagan, ya no el finiquito, sino su salario normal.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo tajante el Secretario General del STIRT quien anuncio que la próxima semana habrán de realizar una manifestación en la plaza principal.

Agregó que como trabajadores ya no quieren ninguna relación laboral con la familia Gutiérrez, “queremos que nos pague y listo”, nosotros no sabemos cuál es su plan.

El pasado lunes, trabajadores sindicalizados de otras estaciones de radio de esta ciudad y de Jiménez portando pancartas exigieron al concesionario la liquidación, ae manifestaron en pleno corazon de la ciudad, en la plaza principal.

La empresa Multimedios y Gutiérrez Meléndez firmaron un convenio por 10 años en el 2011 sin embargo de manera anticipada se dio por terminado el acuerdo.

García Alvidrez aseguró que hasta el momento el concesionario no ha dado la cara para tratar de negociar y aunque han tratado de negociar no ha logrado nada toda vez que el argumento de ellos, (la familia Gutiérrez Meléndez) es que ellos (los ex trabajadores) eran empleados de Multimedios, aunque toda la documentación siempre estuvo a nombre de Adalberto Gutiérrez.

Indicaron que las protestas habrán de continuar en los próximos días y de acuerdo a como se vayan realizando estarán convocando a los agremiados al STIRT.

La popular XEAT-AM 1250 fue la primera estación de Parral, comenzando las transmisiones en 1935. No sería hasta el 27 de diciembre de 1941 que Jorge Pérez recibió la concesión. La estación de 250 vatios, después de 1943, es propiedad de su viuda Dolores Porras Vda. De Pérez, permaneció así durante décadas hasta su traslado a FM. Adalberto Gutiérrez Meléndez adquirió XEAT en 1984.

En agosto de 2017, XHEAT y XHHPR-FMintercambiaron formatos, con XHEAT pasando de La Caliente a Hits FM.

Como resultado de la expiración de su concesión, XHEAT-FM dejó el aire a las 12:01 am del 21 de marzo de 2019. El cierre de la estación que dejó a estos siete empleados sin trabajo