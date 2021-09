Cierra primaria de Jiménez por caso de Covid 19

Parral.- La primaria Ford de ciudad Jiménez suspendió clases presenciales y cerró sus puertas de nueva cuenta tras un caso positivo de COVID-19 a tan solo tres días del arranque del ciclo escolar.

De acuerdo con el reporte, se trata de un profesor, quien presentó síntomas y fue enviado al Issste a realizarse la prueba para detectar el virus, la cual esultó positiva, por lo que fue enviado a aislamiento.

Además el plantel indicó que implementarán una medida de regreso a casa durante dos semanas para evitar contagios posteriores.

Asimismo el Director de la institución vía mensaje habló con los padres de familia expresando que sabe de la incertidumbre que existe, pidiendo no crear psicosis, señalaron.

"Por este medio les informo durante 14 días se va a estar trabajando con los alumnos a distancia a partir de mañana".

"El docente que salió positivo es un profe... Cómo se los comenté ayer ya a la hora de salida me dijo que se sentía mal y le dije que fuera al Issste y fue me dijo que le habían mandado hacer la prueba del COVID, solicitando que avisará en el grupo, en la mañana me habló me dijo quetodavía no le daban resultados y ya pasadas las 11 más o menos me dijo que ya tenía los resultados y que había dado positivo".