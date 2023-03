Cierran estación de Juárez; migrantes serán trasladados

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La estación del INM de Cd. Juárez, donde murieron 39 migrantes en incendio, se suspenderá y quienes se encontraban ahí serán trasladados al centro Leona Vicario.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y la representante de la FGR dieron conferencia de nuevo sobre el tema en Palacio Nacional.

El centro de integración de migrantes Leona Vicario se encuentra también en Ciudad Juárez.

"Anunciar también que se ha tomado la determinación de suspender desde ya, y de forma definitiva, la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua", informó la Secretaria.

"Por lo que las personas migrantes, albergadas ahí, se trasladarán al centro integrador para el migrante Leona Vicario".

En la tercera conferencia de prensa para hablar sobre los avances en la investigación de la tragedia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la representante de la FGR dieron a conocer de la suspensión de actividades de esa estación, en lo que concluyen las investigaciones.

"Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el Gobierno de México este tipo de hechos, nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad", dijo.

Por su parte, la Fiscal Sara Irene Herrerías habló de la audiencia, de solicitud de imputación y de vinculación a proceso en contra de Rodolfo N, Gloria N, Daniel N, Jason N y Alan N, por su presunta responsabilidad en los hechos.

Los imputados, que son empleados del INM y guardias privados, se acogieron a la ampliación del plazo constitucional, y por ello se fijó para la continuación de la audiencia el día martes 4 de abril a las 7:00 de la mañana.

"Se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, misma que fue concedida por el juez de la causa para los cinco imputados, el agente del Ministerio Público, al formular la imputación por los delitos de homicidio y lesiones, lo hizo, de acuerdo con la conducta de cada uno de ellos, acreditándolo con los datos de prueba existentes", expuso la Fiscal.

En la conferencia celebrada en Palacio Nacional se indicó que la investigación se sigue ampliando todas las áreas de responsabilidad del INM y de los particulares.

"Las personas servidoras públicas somos responsables de nuestros actos y omisiones, porque tenemos la obligación de conducirnos, conforme a los principios que regulan nuestra constitución como la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, y por eso tenemos también la obligación de promoverlos, respetarlos y protegerlos, así como garantizar los derechos humanos", añadió Rodríguez.

"Además de las irregularidades mencionadas, la Fiscalía General de la República, habrá que examinar puntualmente la legalidad del contrato (de la empresa de seguridad privada CAMSA) y las actividades y omisiones que estas personas empleadas en particular de seguridad privada, desplegaron en los hechos, ya que, por tratarse de una empresa privada, no están exentas de la obligación de respetar los derechos humanos y habrán de ser sancionados", advirtió.

La funcionaria federal hará público el contrato de la empresa CAMSA y el INM.

'No tengo ningún empacho en pedir cualquier renuncia'

La Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que no tiene empacho en solicitar renuncias de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en caso de que hayan cometido alguna irregularidad en la firma de un contrato de seguridad privada en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La empresa CAMSA estaba a cargo de la seguridad de esa estación, además de agentes del INM, en el momento que se reportó un incendio, hecho en el que murieron 39 migrantes que no pudieron salir debido a que estaban bajo llave.

"Son nueve irregularidades que están concentradas en cinco párrafos, decirle que nosotros tenemos una instrucción, quien haya cometido cualquier infracción o cualquier delito respecto de la empresa va a ser sancionado, saben cómo es mi modo de trabajar y yo no tengo ningún empacho en pedir cualquier renuncia, cualquier tipo de trato irregular que se haya hecho y si la Fiscalía General de la República tiene alguna sanción, también", anticipó Rodríguez.

"Yo he dado vista al Órgano Interno de Control para que sea alguien imparcial que nos diga cuáles fueron las irregularidades y lo vamos a hacer, yo no tengo tampoco empacho en pedir renuncias a quien tenga que hacerlo", manifestó la funcionaria.

Por su lado, la representante de la FGR, Sara Irene Herrerías, indicó que la orden de aprehensión pendiente es contra una persona que trabajaba en la empresa de seguridad privada.

"Sobre más órdenes de aprehensión, no, estamos haciendo las diligencias apegadas a derecho fundadas y motivadas para tener una resolución que no sea adversa a nosotros estamos trabajando en ello, como lo he explicado, analizando estas obligaciones y posibles acciones y omisiones tanto por el personal de migración como de la empresa privada o en la cadena administrativa, estamos en eso".

Hasta ahora se han liberado seis órdenes de aprehensión con la captura de cinco personas. Entre ellas ningún mando o alto funcionario.