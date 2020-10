Cierre de panteones en Parral afectaría a decenas de pequeños comerciantes

El Diario

Hidalgo del Parral.- Ante la posibilidad de que el día de muertos los panteones de la ciudad permanezcan cerrados para evitar la propagación del Covid 19, decenas de pequeños comerciantes se estarían viendo afectados.

Muchos son los sectores que se verán seriamente afectados por la cancelación de la edición 2020 de la “Feria del Hueso”, entre ellos el comercio informal, pues cada año decenas de comerciantes ofrecen distintas mercancías a los miles de visitantes al panteón.

De acuerdo con la señora Manuela Armendáriz quien cada año adquiere un espacio en las inmediaciones del Panteón de Dolores para vender “gorditas”, dijo que por espacio de una semana oferta sus productos y aun que en los últimos años la venta no ha sido la mejor, si le ha permitido un ingreso económico importante.

Dijo que ahora ante la posibilidad de que no se habrán los panteones significa que no se dará permiso para instalarse pues contrario a otros años para estas fechas ya se estaban rentando los espacios en el DIF municipal situación que no ha sucedido.

“Para muchos, estos días representan un importante ingreso pues la inversión en mercancía se hace con tiempo, para poder vender durante esos días, por lo que este año habremos de buscar una alternativa en medio de las complicaciones a causa de la pandemia”, resaltó.

De igual forma otro de los sectores mas afectados será el de las florerías, quienes también con semanas de anticipación hacen la compra de producto en el sur del país, sin embargo, este año todavía están en “veremos”, aunque se han preparado con material, “no es el suficiente para dar abasto a la demanda”, informaron encargados de algunas florerías.

Coincidieron en que ahora contrario a lo que sucedió el 10 de mayo donde las pérdidas fueron significativas, pues con anticipación se prepararon con el material, ahora la decisión tomada por algunos, es esperara hasta el último momento para poder adquirir las flores por volumen, pues la compras que están realizando es pequeñas cantidades.

Cabe destacar que el 2019 para estas fechas ya se tenían asignados 180 espacios para vendedores en los panteones municipales y privados que existen en la ciudad, los cuales estarían ofertando sus productos por espacio de 10 días.

Dichos recursos se envían de manera directa al DIF donde s e aplican a actividades diferentes en beneficio de la sociedad.