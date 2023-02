Cinco años de cárcel por matar a su compañero de parranda

Cuauhtémoc, Chih.- La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo mediante un Procedimiento Especial Abreviado, una sentencia condenatoria de cinco años de prisión en contra de Silvino L. C., por el delito de homicidio. A esta persona se le acusa de asesinar a su compañero de parranda, la víspera de navidad pasada.

El imputado aceptó su responsabilidad penal por los hechos ocurridos el día 24 de diciembre de 2022, en el municipio de Cusihuiriachi, cuando privó de la vida a Refugio M. A., quien falleció a consecuencia de heridas ocasionadas con arma blanca.

Las investigaciones ministeriales lograron establecer que el ataque a la víctima sucedió después de una discusión que sostuvo con su agresor, cuando ambos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes.

Silvino L. C., fue detenido en flagrancia, no obstante, en primera instancia no se controló su detención, siendo hasta el 29 de diciembre de 2022, cuando se formuló imputación en su contra y fue vinculado a proceso.

Tras conocer el material probatorio que lo incriminaba, expuesto por el Ministerio Público, solicitó la terminación anticipada de su proceso penal para recibir la sentencia dictada por el Juez de Control conocedor de la Causa Penal.

Como parte de la condena, tendrá que hacer el pago de 881 mil 350 pesos por concepto de la reparación del daño.