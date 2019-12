Clama por justicia mujer acuchillada

Parral.- Mediante redes sociales una mujer que fue atacada brutalmente a navajazos ha estado pidiendo justicia, ya que su agresor aún se encuentra libre.

Okani Martínez ha estado pidiendo apoyo mediante publicaciones en Facebook: "Amigos les pido su ayuda para compartir estas fotos el es César Mendoza Cárdenas, le dicen el Chamuco o el Patotas ya tiene 1 año prófugo de la justicia, el sigue aquí en Parral tan libre, comúnmente se le ve en las noches, el vive en la Colonia Morelos . El me intento matar frente a mi hija, me golpeo y me corto en todo en mi cuerpo con una navaja, tengo más de 20 cicatrices.

Me han comentado que hoy trae la barba muy larga al igual que el cabello casi al nivel del cuello, más no se si sea cierto. Si lo ven en cual quier lado porfavor marquen al 911 sin pensarlo! Solo quiero justicia para mi, mi hija, mi familia.

Desgraciadamente su familia lo apoya totalmente y lo esta escondiendo. Les pido su ayuda! (sic)"

Fue hace ya poco más de un año cuado Okany fue atacada brutalmente a navajazos frente a su hija dejandola al borde de la muerte en su propia casa.