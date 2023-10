Claman justicia para pastora del albergue para migrantes en Juárez

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Familiares y amigos de la pastora en protesta Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Familiares y amigos de la pastora en protesta

Ciudad Juárez.- A 15 meses de su detención, familiares y amigos de la pastora Velia H. G., quien era directora del albergue para migrantes Aposento Alto en la colonia Lomas de Poleo y fue acusada de delitos en materia de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados como medio de explotación, se manifiestan esta tarde frente a Ciudad Judicial.

Mientras se llevaba a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares en la etapa de juicio oral, los manifestantes piden desde el camellón que continúe con su proceso en libertad al grito de “¡justicia, justicia, justicia!”.

La imputada, de entonces 54 años de edad, fue detenida el 27 de julio de 2022 mediante una orden de aprehensión, durante un cateo en el albergue, los cuales fueron concedidos por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, tras las denuncias de familias migrantes que permanecieron en el lugar entre noviembre de 2021 y abril de 2022.

Las víctimas, de origen centroamericano, denunciaron a las autoridades que pese a pagar 200 pesos semanales por persona para poder permanecer en el albergue, eran obligadas a realizar trabajos de construcción y limpieza, tanto en el albergue como en la casa de la pastora, sin una remuneración económica u de otro tipo, ya que había días que también les cobraba la comida que le era donada por organizaciones.

“Hoy estamos pidiendo que se haga justicia, hoy se lleva a cabo la audiencia para revisión de medidas cautelares, pedimos que la pastora Velia, que es mi madre, pueda llevar su proceso en libertad, ya que no hay pruebas, ya no hay quien la acuse, las personas que lo hicieron pues hicieron el daño y se fueron. Ya no hay nadie a quien según ella pueda hacerle daño, al contrario, ella nos hace falta afuera”, dijo su hija, Grissel Ramírez.

La directora del albergue Esperanza para Todos en la colonia Rancho Anapra, acudió acompañada de decenas de personas, entre quienes se encontraba un migrante extranjero que se solidarizó a su petición.

Durante la manifestación pacífica, los participantes portan mantas en las que piden “un milagro para mamá”, “justicia para mamá Velia Hdez” y muestran cartulinas con fotos de niños y adultos a quienes aparentemente benefició.