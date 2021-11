Claman por ayuda; ‘los niños tienen la esperanza de vivir’

El Diario de Chihuahua / Esta semana un grupo de madres acudió al Congreso del Estado para solicitar apoyo

Ciudad Juárez— En menos de un año, tres niños que padecían cáncer y eran atendidos en el Hospital Infantil de Especialidades fallecieron por falta de medicamentos, denunciaron ayer madres de menores en esta situación, quienes solicitaron abatidas a los regidores de la Comisión de Salud hacer algo para salvar a sus hijos, pues el tiempo está en su contra.

En agosto de este año, las madres pidieron apoyo a los ediles de la misma comisión en la administración pasada; una de esas mujeres sufrió en octubre pasado la muerte de su hija por falta de medicamento.

“Nos atendieron muy bien, nos dieron un apoyo de 20 mil pesos que duró como una semana, casi nada, para las situaciones tan caras y graves que se están viendo en nuestra ciudad”, comentó Adriana González, una de las mamás.

Entonces acababa de morir un menor, “y ahora volvemos con situaciones de muerte, la mamá de Alondra nos vino a acompañar en esa ocasión y hoy está muerta la niña, porque no había medicamento para infección”, expresó González, que se soltó en llanto.

Dijo que la menor terminó sus tres años de quimioterapia pero se enfermó de un hongo, no había el medicamento para atenderla y falleció el 22 de octubre; luego, por la misma situación, el tres de noviembre murió otro niño.

“Eso está pasando en Hospital Infantil de Especialidades con nuestros niños con cáncer, es una situación que ya no sabemos a dónde recurrir, no sabemos qué hacer, ya no solamente es la falta de quimioterapia, es la falta de insumos; Oncología Pediátrica ya no tiene material, y ahí están los niños con la esperanza de vivir”.

“Eso estamos viviendo y estamos desesperadas, venimos a pedir de su apoyo, que sean la voz, los manos, los pies de nuestros hijos por favor, sabemos que es una situación nacional, aquí traemos todo lo que llegamos a comprar, ya no sabemos de dónde sacar ayuda”, expuso.

El edil coordinador de la cartera, Víctor Manuel Talamantes Vázquez, exsubdirector médico en la Zona Norte, prometió ayudarlas.

“Lamentablemente, por más esfuerzos que tengamos, ésta es una problemática que se viene viviendo a nivel nacional, desconozco las razones porque ya no se ha permitido la compra de insumos para niños con padecimientos de cáncer”, manifestó.

Dijo que el Hospital Infantil es un organismo descentralizado del Gobierno federal, y agregó que se debe buscar que el Estado, a través de la Secretaría de Salud, promueva la compra de medicamentos.

“No únicamente medicamentos oncológicos, faltan muchos medicamentos, muchos insumos”, advirtió.

Agregó que, junto con las dos regidoras de Salud, buscarán las medidas necesarias para solventar la situación, mientras se hace algún tipo de pronunciamiento a nivel estatal y federal.

“Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, esperamos conseguir algo en apoyo de esos niños”, mencionó Talamantes.

Adriana González apuntó que actualmente hay 12 menores de edad con cáncer que se atienden en el Hospital Infantil, de tres hasta 17 años.

Explicó que tan solo una medicina para infección cuesta cuatro mil 800 pesos.

“Todos los niños tienen retraso en su medicamento, es una lucha de estar consiguiendo uno y otro, hemos tocado todas las puertas, de todo se hace, todas nos movemos, nos ayudamos, las enfermeras ponen de su parte, los doctores también, pero es una situación que ya no sabemos a dónde recurrir”, reveló.

Aseguró que han hecho todo tipo de actividades para conseguir los recursos para adquirir medicamento, pero en ocasiones, mientras organizan un evento, el niño ya no sobrevive, como en uno de los últimos casos.

“Los invade cualquier cosa y es fatal, estamos hablando de que ellos no pueden soportar”, añadió González.

Las personas interesadas en apoyar estos casos pueden comunicarse a los teléfonos (656) 816-45-78 y (656) 499-87-44.

acastanon@redaccion.diario.com.mx