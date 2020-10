Clausuran gimnasios en Delicias

El Diario

Se suspenderán las actividades en gimnasios y se espera que la gente acate las medidas de seguridad. La dependencia hizo recorridos por estos centros, informó Antonio Orta, jefe de Gobernación Municipal. “Invitar a los gimnasios y diferentes giros comerciales a que dejen de operar para disminuir los contagios que se están presentando, ya que en la zona centro sur del estado de Chihuahua tenemos un incremento muy fuerte, y de la forma que podemos disminuirlo es usar el cubre bocas, el gel antibacterial, mantener la sana distancia y respetar el aforo que debe de haber en los centros comerciales”. “Se les dio la instrucción a los propietarios de los negocios que sigan el protocolo si se les pide que suspendan actividades y que tengan la disposición de las medidas sanitarias”. El gobernador señaló que serían quince días de campaña intensa, y si no se lleva a cabo como debe de ser, lo más probable es que se incremente el tiempo. Por órdenes de la Secretaría de Salud es fundamental que se cuiden todas las decisiones preventivas, por lo que se continuará haciendo el recorrido en todos los gimnasios, para que se abstengan de estar trabajando para proteger la integridad y la salud de los que acuden ahí. En caso de no obedecer, se les aplicará una sanción. Seguridad Pública Municipal hará recorridos en las plazas para evitar la aglomeración de gente, se les invita a no acudir a este tipo de reuniones, que es ahí donde más se propagan los contagios.