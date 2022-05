Clausuran guardería clandestina

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El viernes fue el último día que el espacio prestó sus servicios de cuidado

Ciudad Juárez.— La Dirección de Protección Civil Municipal (PCM) instruyó el cierre de operaciones de una guardería que operaba de manera clandestina, por lo que este viernes fue el último día que prestó el servicio de cuidado a 25 infantes.

El negocio fue habilitado en una vivienda particular marcada con el número 5790 de la calle Camino Viejo a San José, entre Leales de Chihuahua y José María Iglesias, en la Unidad Habitacional Benito Juárez.

La propiedad carecía de razón social, así como de un espacio exclusivo para el ascenso y descenso de menores, provocando actos de molestia a los conductores que transitaban por esa calle, se observó ayer por la mañana.

El Diario buscó a los propietarios del negocio, sin embargo, declinaron atender la entrevista.

“Encontramos entre 20 y 25 niños en una casa que carece de permiso para operar como guardería, por lo que a partir del lunes dejará de operar. Ya no puede recibir niños, a menos de que tramite la licencia de funcionamiento y cumpla con todos los requisitos”, dijo Roberto Briones Mota, titular de PCM.

‘No vamos a transigir’

Aseguró que el debido funcionamiento de los centros de atención infantil es prioritario para esta dependencia, pues se trata de la seguridad de los niños.

“Es un tema sensible en el que no vamos a transigir. Recordemos tragedias como la de la guardería ABC, no podemos permitir que operen negocios en la clandestinidad, y eso también va para los padres y madres de familia, porque entendemos su necesidad de dejar a sus hijos para que puedan ir a trabajar, pero deben cerciorarse que se trate de un lugar que cumpla con la ley”, expuso.

Agregó que en la ciudad opera un sinnúmero de guarderías irregulares, por lo que hizo un llamado a la comunidad para que denuncie este tipo de negocios ilícitos.

Briones Mota aseguró que mantienen de forma permanente las revisiones a guarderías particulares a fin de verificar que cuenten con la licencia de funcionamiento, otorgada por autoridades estatales o municipales.

Refirió que actualmente se encuentran sin operar varios negocios en este giro porque en las revisiones encontraron anomalías sin subsanar y no renovarán la anuencia, que se tramita cada año.

Responsabilidad en Chihuahua

En el estado corresponde a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno estatal conceder la licencia de funcionamiento para los centros de atención infantil y uno de los requisitos es contar con un dictamen estructural emitido por un perito valuador, por lo que deben presentar el cotejo en original y copia sobre la inspección física de la construcción del centro de atención infantil, dando fe del estado físico del mismo.

Además, el Gobierno municipal también expide la licencia de funcionamiento y debe presentar, entre otros requisitos, copia de plan de contingencia vigente y aprobado por la Dirección de Protección Civil.

Una de las principales fallas que se han detectado en estas estancias es el incumplimiento al artículo 15 de la Ley de Centros de Cuidado Infantil, que es la falta de infraestructura que permita la accesibilidad de niñas y niños con discapacidad.