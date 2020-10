Colapsan funerarias ante incremento de decesos por virus

Con entre 60 y 80 muertes diarias en domicilios, la mayoría por enfermedades respiratorias o probable Covid-19, funerarias de Ciudad Juárez denunciaron ayer que se encuentran saturadas.

Incluso se declararon incapaces de recibir más cuerpos para cremación, debido a que los retrasos por parte de las autoridades para liberar los documentos están alargando el proceso de entrega a las familias hasta nueve días.

“Yo me declaro en colapso, yo ya no puedo con los trámites, yo estoy regresando a la gente, a los servicios, porque ya no podemos aceptar más”, aseguró el responsable de una funeraria, quien culpó al Registro Civil por el acumulamiento de cuerpos en sus instalaciones y el retraso para entregárselos a sus allegados.

“Ya no tenemos en dónde guardar los cuerpos, tenemos pendientes para sepultar porque no hay boletas de Registro Civil. Está colapsado completamente el sistema del Registro Civil”, denunció el trabajador de otra funeraria, cuya empresa –dijo ayer– tuvo que dejar de recoger de los domicilios cadáveres para incinerar.

Explicó que una vez que se les reporta el cuerpo en un domicilio, acuden a levantarlo con las medidas correspondientes para evitar la propagación del virus. Después solicitan el certificado de defunción, pero “los médicos se están tardando hasta dos o tres días para entregar un certificado”.

Si la familia quiere cremar el cuerpo, el proceso tiene que ser autorizado por la Fiscalía General del Estado (FGE), trámite en el que están tardando un día. Una vez reunidos los documentos, se envían al Registro Civil, pero “Registro Civil se está tardando de dos a tres días para dar la contestación”, mientras que el crematorio tarda hasta dos o tres días más para recibir un cuerpo.

Esto está provocando que las instalaciones de las funerarias estén saturadas, narró el trabajador, quien explicó que en casos de sepulturas tienen que esperar el certificado de defunción y la respuesta del Registro Civil.

“No hay espacio, no hay tiempo. Y los crematorios también ya de plano están llenos”, denunció, mientras que otro trabajador aseguró que ayer a las 2:00 de la tarde las funerarias ya habían recogido cerca de 50 cuerpos de víctimas que murieron en domicilios.

Dijo que “están tardando para entregar los formatos para los certificados de defunción, no sabemos si no hay o por qué la tardanza. Y estamos mandando los correos al Registro Civil y están tardando hasta dos días en darnos respuesta. Por ejemplo, yo antier mandé una documentación y apenas me comentaron ahorita, es mucho tiempo, y las defunciones en domicilio vamos de 70 a 80 por día, sí subió mucho. Necesitamos respuesta rápida, porque tenemos muchos cuerpos en espera, y la gente se molesta con uno, pero uno no tiene la culpa, uno les explica la situación”.

De acuerdo con el trabajador, la respuesta que les da a ellos Registro Civil es que tienen muchos trámites antes de los que ellos mandaron.

“Entendemos que hay mucho trabajo, también hay muy pocos crematorios y en estos últimos 15 días se disparó mucho, más que en la primera fase de la pandemia”, lamentó.

Excede trabajo a la AEI

El fiscal en el Distrito Norte, Jorge Nava López, confesó ayer que sí existe un exceso de trabajo para los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía en el Distrito Norte, lo cual está provocando un retraso en su respuesta.

“Tenemos un retraso en los tiempos para dar atención al tema de las muertes naturales en los domicilios, cada día son entre 60 y 70 hechos los que tenemos que atender”, informó el fiscal.

La AEI es la unidad encargada de atender dichos casos. “Son muchísimos casos diarios, es más del doble de lo que se tenía habitualmente. Y de estos casos, de entre 60 y 70 diarios, aproximadamente el 50 por cierto son por causas respiratorias, y algunos de ellos confirmados por Covid. Es muy agresivo el virus, se ha mostrado aquí el repunte en estás atenciones”, apuntó.

Dijo que se está tratando de trabajar con la mayor celeridad para dar atención pronta a todos estos casos.

‘Atora’ papeleo salida de certificados

La encargada de la oficina del Registro Civil en Ciudad Juárez, Margarita Guardado, aseguró que el problema es que esta frontera vive una situación atípica en la cantidad de muertes desde hace dos semanas y las funerarias no están presentando toda la documentación completa o requerida.

“Las funerarias no nos están haciendo llegar la documentación para que nosotros podamos darles el permiso de inhumación, cremación o traslado. El problema es que no nos entregan toda la documentación completa, yo no puedo emitirles todas las boletas si ellos no me cumplen… porque eso les va a afectar a la familia en los trámites para las Afores, pensiones y todos trámites posteriores; todo lo que viene ahí tiene que ser validado”, aseguró la funcionaria.

Argumentó que la funeraria les tiene que enviar el certificado de defunción, el acta de nacimiento, identificaciones, el oficio de la Fiscalía, el documento firmado de que la funeraria está trabajando en representación de usuarios e identificaciones de los familiares, pero dichos documentos no siempre están completos o correctos.

“En muchas de las ocasiones no nos los están entregando completos, unos son casados y otros son solteros, y no entregan acta de matrimonio. Ponen mal el nombre de la persona que murió, en el certificado. Y todo lo que viene en el certificado de defunción se valida con el acta de nacimiento que los usuarios presentan, porque finalmente todo eso va a quedar asentado en el acta de defunción”, aseguró.

“Yo no puedo recibir una documentación o emitirles las boletas si ellos antes no me cumplen, porque finalmente la que va a resultar afectada es la familia. Mi obligación es que vengan a sacar el acta correctamente”, apuntó.

Dijo que el pasado 26 de octubre acudió una mujer cuyo allegado había muerto de manera natural el día 22, y la funeraria le había dicho que Registro Civil todavía no le daba la autorización para inhumar el cuerpo, cuya solicitud no les había llegado. Y ese día les llegó.

“Con la situación que se está presentando, los mismos funerarios le están dando prioridad a los casos Covid. Se están tardando en recoger el cuerpo si es muerte natural, porque también ya están saturados ellos por las defunciones, dicho por la persona que vino. Y si ellos se saturan también van retrasando los trámites”, comentó Guardado.

La funcionaria pidió a las autoridades que les digan a los familiares cuánto tiempo tardarán en entregar los cuerpos, ante la saturación de trabajo que tienen debido al incremento de muertes.

Aunque la encargada del Registro Civil aseguró que una vez recibidos todos los documentos ellos entregan el acta de defunción en tres a cuatro horas, los trabajadores de las funerarias afirmaron que el tiempo promedio es de dos días debido a que la oficina estatal cuenta sólo con tres personas encargadas para emitir dicho documento.

También dijeron que sólo les recibe documentación de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, de lunes a domingo, mientras que al inicio de la pandemia la oficina contaba con dos turnos.

Según datos oficiales de la Secretaría de Salud en Chihuahua, hasta ayer sumaban 12 mil 925 contagios confirmados de Covid-19 en Ciudad Juárez, y mil 143 muertes.

Sin embargo, de acuerdo con los trabajadores de las funerarias, casi la totalidad de los que fallecen en los domicilios no cuentan con una prueba que certifique que fue el nuevo coronavirus, por lo que el doctor se basa en lo que les dice la familia.

Algunos intentan incluso mentir con el fin de poder tener más libertades de velar a su familiar o ante la negativa de que podría tratarse del virus, destacó el trabajador funerario, quien dijo que eso representa un riesgo mayor para ellos, ya que todo cuerpo que muere como sospecha de Covid debe ser tratado bajo un protocolo de seguridad.