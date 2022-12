Comando armado roba pick up y 20 mil pesos a paisano

Cuauhtémoc, Chih.- Un grupo de personas fuertemente armadas asaltó a un hombre en calles del sector centro. A la víctima le arrebataron su pick up y una fuerte cantidad de dinero en efectivo.

El hecho se dio a las 10:30 horas del 30 de diciembre, en la avenida Agustín Melgar y Francisco I Madero. En el lugar, entrevistaron al ciudadano C. M.V., de 38 años de edad, quien explicó que circulaba a bordo de su vehículo, una pick up, marca GMC Sierra, en color blanco, con placas norteamericanas, modelo 2014, sobre la Agustin Melgar, cuando una pick up en color negro, de cuatro puertas y sin matrícula, le cortó la circulación.

De este vehículo, bajaron seis personas, hombres todos, quienes traían capuchas negras y portaban armas largas. Lo amenazaron, obligándolo a bajar de su automotor, le quitaron además su cartera y su teléfono celular. Se llevaron cerca de 20 mil pesos. Cabe hacer mención que en estos hechos estuvo presente su esposa.

Cabe hacer mención que el vehículo cuenta con sistema de GPS por lo cual, se trabaja en la localización. En caso de haber observado esta unidad, favor de comunicarse al 911.