Comando roba camioneta a familia en la rúa a Parral

Chihuahua.- De nueva cuenta en la vía corta a Parral se registraron dos robos de vehículo con violencia, el pasado viernes por la tarde, por sujetos con armas de fuego que viajaban en varios vehículos y que obligaron a una familia y otro ciudadano a bajarse de sus camionetas.



La primera víctima reportó el asalto, por lo que los agentes acudieron a la calle Tomas Valles Vivar del fraccionamiento Cima de la Cantera para entrevistarse con la parte afectada. El hombre mencionó que este robo sucedió a las 18:00 horas, en el kilómetro 75 de la vía corta a Parral, diez hombres a bordo de tres vehículos lo interceptaron, encañonaron y se llevaron la pick up Chevrolet Silverado de color guinda, modelo 2015.



La otra parte afectada es una familia, al parecer paisanos, ellos informaron que en la carretera Chihuahua a Cuauhtémoc, por la vía corta a Parral, sujetos armados los despojaron de su vehículo, una pick up Ram color blanco con placas de Estados Unidos, que los responsables les cerraron el paso con un auto color blanco, les apuntaron con las armas y se llevaron su vehículo con rumbo a Parral. La camioneta de cuatro puertas contaba con GPS, traía llantas agrícolas en la caja.



En Valle de Zaragoza se perdió la señal de GPS, las autoridades llegaron hasta ese municipio y realizaron recorridos pero no encontraron la unidad, ante esto lo reportaron a Parral para que las corporaciones estuvieran pendientes.



Se realizó un operativo en la zona y carretera corta a Parral, pero hasta el momento las dos camionetas no han sido localizadas.