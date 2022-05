Combaten menonitas incendios con avionetas

El Diario de Chihuahua / Una de las aeronaves que han sido utilizadas

Chihuahua.– Desde las 4:50 de la mañana, cuatro avionetas de la comunidad menonita despegaron del Aeropuerto Internacional de Creel con rumbo al poblado de San Juanito para sumarse al combate de los incendios que han afectado miles de hectáreas en diversos municipios de la Sierra.

Cuatro pilotos, además de bomberos pertenecientes a esta sociedad, salieron desde muy temprana hora con la finalidad de apoyar.

“Esperamos que esto tenga buenos resultados, los incendios están muy altos y debido a la intensidad de las llamas, las aeronaves tiemblan; lamentablemente, los pinos están secos y el viento está complicando las labores, pero estamos haciendo todo lo posible”, dijo uno de los pilotos.

Un total de 30 mil litros de agua fue lo que se soltó el día de ayer.

“La capacidad de agua de estas avionetas es de mil 500 litros, hoy hemos hecho varios viajes, y bueno, el líquido se ha tirado a golpetazos por una puerta de emergencia que ellos traen”, explicó otro de los pilotos.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafort), al 14 de mayo del 2022 iban 16 incendios que siguen afectando a los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Temósachic y Urique, con un total de 7 mil 151 hectáreas consumidas.

En su reporte, el organismo indica que 448 personas se han sumado a las labores de combate de estos incendios, que iniciaron los últimos de abril y que continúan.

“El año pasado tuvimos un éxito al 90 por ciento, todavía no sabemos cómo va a estar este año. Trabajar con estos fuertes vientos ha sido difícil; los pilotos traen mucha experiencia, han bajado a los cañones, e incluso se han metido hasta donde ellos se sienten seguros”, explicó uno de los brigadistas.

En lo que respecta a la solución de esta problemática, otro de los pilotos dijo que estos siniestros podrían evitarse si se trabajara con anticipación.

“La cosa más importante que quisiéramos hacer notar sería lo que hay que hacer el año siguiente, podríamos estar adelante del problema y no atrás; sería bueno que la gobernadora o los que protegen los bosques pudieran ver eso. Ahorita estamos agarrando el problema de atrás y eso lo vuelve muy complicado”, dijo el piloto.

Asimismo, algunos brigadistas coincidieron en que es fundamental que todos se sumen, Gobierno, iniciativa privada, y no esperar a que todo esto pase.

“Lamentablemente no hay recurso, no tenemos las herramientas necesarias, ni tampoco despensas; hay personas que se han sumado, incluso sin guantes, sin equipo de protección, pero se unen por que les interesa salvar los bosques y porque no quieren que el fuego llegue a los poblados”.

Derivado de esta situación, el sector minero se sumó a la atención de estos incendios y envió a brigadistas de diferentes unidades mineras; además, el Clúster Minero de Chihuahua (Clumin) instaló un centro de acopio para apoyar a los brigadistas que se encuentran combatiendo los incendios, y realizó su primera entrega que consistió en 1.5 toneladas de alimentos, así como herramientas y equipos.

Entre los artículos que se entregaron se encuentran guantes, lentes, picos, palas, azadones, rastrillos, así como aguas y sueros.

“Estamos haciendo un llamado a la sociedad chihuahuense a que se unan y nos apoyen, estamos atendiendo el llamado de los brigadistas combatientes de incendios que actualmente están trabajando en la Sierra Madre Occidental”, dijo Gerardo Durán, director del Clumin.

16 incendios hasta ayer en el estado

8 municipios

7 mil 151 hectáreas consumidas

448 combatientes