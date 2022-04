Combustible seguirá con precio alto: diputada

Omar Morales / El Diario de Juárez / Una estación de combustible

Ciudad Juárez— La diputada federal del PAN, Daniela Álvarez, advirtió que versiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) indican que la venta de gasolina en la franja norte del país seguirá sin subsidio después del 8 de abril.

“Esta versión es de ellos mismos al dejar entrever la posibilidad de que puede mantenerse el costo sin subsidio. El vacío de información da pie a que se manejen todas estas versiones”, señaló.

Por su parte, el diputado morenista por Juárez, Daniel Murguía Lardizábal, dijo que es incierto todavía que vuelva este subsidio a partir de la próxima semana.

Desde la primera hora del sábado, el precio de la gasolina aumentó de ‘trancazo’ hasta más de 20 pesos, tras la eliminación del esquema especial de subsidios de los que gozaba esta frontera.

Y es que la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles del 26 de marzo al 1 de abril de 2022, que es del 100 por ciento.

Murguía afirmó que la eliminación de este subsidio se da tras los incrementos de los combustibles en Estados Unidos, lo que no se pudo frenar. Sin embargo, también reiteró que no habrá más aumentos, sino que se tratará de imponer un costo tope no homologado.

Pero para Álvarez, esta eliminación no es justificable.

“La decisión se toma de manera abrupta, unilateral, sin una mínima consideración”, señaló.

“Entendemos la tendencia del mercado internacional, pero ésta no deja de ser una decisión del Gobierno federal. Siempre hemos estado luchando para que la franja fronteriza sea competitiva. Y no se trata sólo de eliminar un subsidio y ya, hay que estar preparados para el impacto económico, que se reflejará en muchos aumentos”, apuntó.

Dijo que también hay una versión de que a partir del 8 de abril este subsidio volvería, como “estrategia para que el día 9 de abril se aplique de nuevo y la gente agradezca saliendo a votar el día 10” en la revocación de mandato.

“Pero cualquiera de las dos se me hace mala estrategia. No nos avisaron nada y ellos mismos generan el caos ante la incertidumbre y falta de claridad”, subrayó.

“Y sin duda es algo que nos ha dolido mucho a los juarenses, porque siempre estamos tratando de ser competitivos ante Estados Unidos y ese aumento se refleja en la vida del día a día de los juarenses”, dijo la panista.

Por su parte, el morenista dijo que “hay que ver qué está haciendo a largo plazo el Gobierno federal, se está construyendo una refinería, la de Dos Bocas, y se compró otra en Estados Unidos”.

