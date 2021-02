Comerciantes de Parral esperan repunte en ventas el 14 de Febrero

Hidalgo del Parral. - Ahora que está próximo el 14 de febrero, los comercios establecidos, fijos y semi fijos esperan que mejoren sus ventas para el festejo del día de los enamorados, como en años pasados.

Los comerciantes entrevistados coincidieron en que después del Día de las Madres, el 14 de febrero es donde se registra más ventas, pero para este 2021 el panorama es incierto.

“Sí han estado bajas las ventas, pero tenemos fe y esperanza en que va a mejorar, siempre hay personas enamoradas, confiamos en que quieran tener un detalle con su pareja”, dijo Carmen Novoa, cuyo negocio ya luce decoración en tonos rojos y diversos artículos para regalar el día de los enamorados.

En los comercios establecidos del centro, los encargados platicaron que después del 24 y 31 de diciembre, así como el Día de Reyes bajaron drásticamente las ventas, pero esperan que se componga un poco en los días previos al 14.

“Por lo general los hombres compran peluches, chocolates y regalos que representan un detalle; las mujeres compran carteras, lociones o cintos, pero este año quién sabe cómo vaya a estar.

Y es que, no es que la gente no quiera comprar, sino que no hay dinero, muchos han perdido su trabajo o han gastado en atender su salud, pero confiamos en que todo esté bien”, contó Mariana Ortiz, encargada de una tienda de reglaos.

También en las florerías se están preparando para vender los mejores ramos, ahí hay desde arreglos de 500 pesos hasta una rosa.

En los negocios de alimentos, en años pasados aumentaban las ventas más del 100%, pero ahora por la pandemia y las restricciones sanitarias podría disminuir la clientela.