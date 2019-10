Comienza a derramar la presa Abraham González

Guerrero.- La mañana de este martes, integrantes de la Asociación Civil de Usuarios de Riego en el municipio, se reunieron en la Presa Abraham González, para agradecer, acorde a las creencias en lo particular, por las lluvias que han permitido registrar y sobrepasar el 100% de la capacidad de almacenamiento de dicho cuerpo de agua que beneficia a los cultivos de la región del Papigochi.

Esta reunión, se pactó desde la semana pasada, luego que los afluentes de lluvias de la zona serrana, ayudaran a la captación del agua que asegura casi dos ciclos agrícolas y por ende, al beneficio económico de la actividad primaria del municipio y la región.

De manera coincidencial, este mismo martes, la Presa Abraham González comenzó a verter agua hacia el río Papigochi por el excedente de agua que se registra actualmente.

Para mediados del mes de julio, dicho cuerpo de agua registraba apenas el 42% de su capacidad, hoy, a poco más de dos meses de lluvias, se logró rebasar el 100% de captación de agua de lluvia.

En dicha reunión, los productores y algunas de sus familias, agradecieron al cielo, a Dios y a la madre naturaleza, por el regalo de la vida a través de la llegada de agua, en un evento que se ha realizado con anterioridad, como agradecimiento por la bonanza que genera no solo en materia económica, sino de estabilidad social para poblaciones como las que pertenecen al municipio de Guerrero y Temosachi.

Así, aún y con la presentación tardía de las lluvias para algunos cultivos, las últimas lluvias cambian el panorama de poblaciones que dependen en mayor medida de las actividades económicas, en un periodo en donde normalmente ya no se esperan lluvias, pero que continúan con los pronósticos de que se presenten en los próximos días.