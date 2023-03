Comienza conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Guadalupe y Calvo

Parral.- La Administración municipal de Guadalupe y Calvo a través de Instancia de la Mujer dio inicio a las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer que se celebra 8 de marzo, mismas que durarán una semana con diferentes temáticas encaminadas a la mujer.

Xóchitl Olivares Alvarado, titular de instancia de la Mujer en Guadalupe y Calvo destacó la importancia de fortalecer estos eventos y de apoyar a las mujeres del municipio, por lo que las invitó a que sigan participando ya que eso genera la fuerza para continuar luchando y gestionando para obtener apoyos para todas esas mujeres que están en alguna situación difícil, esto con la excelente coordinación con los programas CDM y AVGM.

La funcionaria destacó que lo que se busca con estas actividades es crear mujeres empoderadas que sepan defenderse, liderar y apoyarse entre ellas, estando unidas para demostrar que no están solas.

En la apertura de esta semana de actividades para conmemorar el 8 de marzo se realizó una conferencia en la Casa de Moneda para mujeres por parte de Jacobo Miranda Conferencista Inspiracional titulada "Libres y Fuertes" charla que les permite la obtención de herramientas para el diario vivir.

Jacobo Miranda conferencista inspiracional comentó que para él es un orgullo que lo hayan invitado para traer a la mujer herramientas para la vida, y sobre todo para cómo elevar el estado anímico cuando se vive en tiempos difíciles.

Destacó la participación de las mujeres en la charla y dijo sentirse agradecido con el Ayuntamiento y con el Departamento de Instancia de la Mujer por permitirle una visita que superó sus expectativas en Guadalupe y Calvo.

Destacó que la teoría que él maneja se llama aprendizaje experiencial qué consiste en que él no viene a decir las cosas sino que entre todas las participantes compartieron un conocimiento que les permite darse cuenta que no son las únicas que viven alguna situación, o bien que hay mujeres de su misma localidad que están pasando por momentos difíciles, lo que las conecta y las pone a reflexionar para darse cuenta de que no están solas.

Las actividades conmemorativas para el día internacional de la mujer continuarán durante la semana con pláticas y proyecciones para estudiantes de secundaria y preparatoria así como talleres, con el objetivo de continuar creando conciencia sobre el valor y el papel de la mujer.