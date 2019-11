Compartirán Juárez y El Paso datos sobre crimen

Ciudad Juárez.- Autoridades de México y Estados Unidos lanzaron este lunes la campaña binacional Se Busca Información para compartir de manera conjunta datos sobre objetivos generadores de violencia y grupos criminales.

El plan, presentado en El Paso, Texas, en el puente internacional Córdova de las Américas, contempla identificar a posibles integrantes de células delictivas, rango dentro de la organización, funciones, modus operandi, ubicación y demás información para lograr la desarticulación del grupo.

En la campaña de seguridad colaboran la Embajada de Estados Unidos y agencias como la Patrulla Fronteriza, así como el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

"Todo lo que sea actos criminales estarán avisadas las autoridades de las dos ciudades. Lo que buscamos es que quienes cometan un delito no se escondan del otro lado de la frontera, se van a difundir fotografías en ambos lados para que no huyan al otro de la frontera", informó Manuel Padilla, director del Joint Task Force West (JTF-W).

Resaltó que es importante la colaboración de ambas comunidades, no sólo la policiaca, por lo que garantizó el anonimato de los denunciantes.

A su vez, el Gobernador Javier Corral señaló que esta campaña es un esfuerzo para sumar voluntades y acciones coordinadas para formalizar una alianza entre la ciudadanía de ambas fronteras y las autoridades encargadas de la procuración de seguridad y justicia de los Estados de Chihuahua y Texas.

"Con el propósito fundamental de fortalecer la seguridad en Juárez y en El Paso con alcance a todo el norte de nuestra entidad y por supuesto al suroeste del Estado de Texas", destacó Corral.

En tanto, el Alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, subrayó el beneficio para ambas comunidades fronterizas.

"Nos hemos reunido para dar forma a esta cooperación institucional con la cual pretendemos establecer los elementos necesarios para conseguir la paz y la seguridad en nuestras región fronteriza", señaló Cabada.

El Edil dijo reconocer la voluntad y la disposición de las autoridades norteamericanas para iniciar esta colaboración.

"Tengo la plena convicción que la administración de la información que llevarán a cabo las autoridades norteamericanas será un recurso valioso para ir cimentando las estrategias operativas de cara a los nuevos retos que enfrentan los diferentes cuerpos del orden de los dos lados", agregó.

Se dio a conocer que quien tenga información sobre un presunto delincuente puede enviar un mensaje de texto vía WhatsApp al 1 915 314 8194 o llamar al 1-800 635 2509.

Entre otras autoridades, en el evento estuvieron presentes Héctor Mancha, director de Operación de Campo del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); así como mandos de la Patrulla Fronteriza y John S. Tavenner, Cónsul General de Estados Unidos en Ciudad Juárez; así como Mauricio Ibarra Ponce de León, Cónsul General de México en Estados Unidos; el Fiscal General de Chihuahua César Augusto Peniche y el comisario Raúl Ávila Ibarra, secretario de Seguridad Pública Municipal de Juárez.