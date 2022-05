‘Completamente ilegal’, remate de ‘terreno caliente’

Omar Morales / El Diario de Juárez / La propiedad, con césped, ubicada en Ignacio de la Peña casi esquina con Costa Rica

Ciudad Juárez.- El Municipio de Juárez denunció penalmente al exgobernador Javier Corral Jurado por defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones tras adquirir un terreno producto de un remate “completamente ilegal”, dio a conocer ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Aseguró que el pasado domingo interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de Corral, sobre quien dijo es “mejor conocido como el huevonazo de El Paso, o golfista”, y en los próximos días la ratificará.

La defraudación fiscal es porque Corral Jurado no ha pagado al Municipio el impuesto de traslación de dominio de ese predio que adquirió.

Con motivo de la compra del terreno en 2018, Corral estaba obligado a pagar el impuesto de traslación de dominio al Municipio de Juárez, lo cual no hizo.

En septiembre de 2019, cuando El Diario publicó la compra que hizo el exgobernador de un predio, colindante a una propiedad suya, Corral declaró dos veces en medios diferentes que había celebrado un contrato privado de “promesa” de venta del predio, ubicado en la calle Ignacio de la Peña casi esquina con la calle Costa Rica, cuando en realidad lo adquirió y tomó posesión de él.

Corral protocolizó la venta en noviembre de 2018 en la Notaría Pública 3, de la cual es titular el licenciado Javier Ignacio Camargo Nassar, añadió el alcalde.

Pérez Cuéllar explicó que el predio tiene una extensión de 277 metros cuadrados y el exmandatario lo adquirió por 10 mil pesos a Ricardo Álvarez Chabre, compra que presuntamente fue ilegal.

Agregó que el terreno se encuentra enseguida de otra propiedad de Corral, también en Costa Rica e Ignacio de la Peña, “que al parecer se agandalló a una persona mayor”.

“Lo que nos interesa es que nos pague. Esperamos que se le dé seguimiento por parte de la Fiscalía, pero lo más importante es que el señor arregle su situación y pague lo que debe. Debería revisarse también la compra del terreno de diez mil, es un acto de corrupción delicadísimo”, manifestó.

En la denuncia que el presidente municipal presentó ante la Fiscalía del Estado se indica que el terreno fue adquirido en un remate ilegal por Álvarez Chabre, ya que en 1992 el Banco Inverlat demandó y embargó a Sergio Pérez Muñiz por la cantidad de 26 mil 666 pesos, siguiendo el juicio y ordenando sacar a remate el inmueble en el año 1995.

“En 2018, una vez que Javier Corral tomó protesta y mientras se encontraba en el ejercicio del cargo como gobernador de Chihuahua, se volvió a sacar a remate el inmueble, adjudicándose éste en favor de Ricardo Álvarez Chabre, sin siquiera actualizar avalúos, pues se usaron los de 1995”, dice la denuncia.

“En relación con el remate referido, es importante señalar que se estima que el mismo se llevó a cabo de manera completamente ilegal. Lo anterior pues, acorde con las normas jurídicas aplicables en nuestro estado, no es posible llevar a cabo el remate de un bien sin que previamente exista un avalúo del bien inmueble a rematar cuya vigencia no sea superior a un año”, indica el documento.

Previamente, Corral compró en 2017 a Esperanza Miranda Molinar la casa de la esquina de Costa Rica e Ignacio de la Peña –cotizada en tres millones de pesos–, en un millón 200 mil pesos, en abonos, de acuerdo con una denuncia pública.

Con la compra del terreno en 10 mil pesos, el exgobernador amplió la propiedad que adquirió anteriormente a Miranda.

“Es una ridiculez (el precio de 10 mil pesos), recuerden que ya había robado a una adulta mayor”, manifestó ayer Pérez Cuéllar.

Detalló que hay indicios de que el predio que compró por 10 mil pesos era de una herencia que pertenecía a tres personas, y al parecer sólo una de ellas estuvo de acuerdo con la venta.

“Existen indicios fundados de que Corral haya falseado sus declaraciones fiscales –con el objetivo de defraudar al fisco– pues con ello evitó pagar el impuesto sobre traslación de dominio al Municipio de Juárez.

Finalmente, debe señalarse que a la fecha no existen registros en las arcas del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua de que Javier Corral Jurado haya pagado el monto correspondiente al impuesto sobre traslación de dominio por el bien inmueble materia de esta denuncia, generando con ello un menoscabo en el patrimonio del Municipio de Ciudad Juárez”, dice la denuncia.

“Queremos que salga la verdad y que se sepa quién es este delincuente, por ahí empezamos”, manifestó ayer el alcalde.

Aseguró que la denuncia no se va a quedar ahí, “les puedo asegurar que va a salir toda esta podredumbre de cómo quiso manipular la herencia de tres partes para quedarse con el terreno. O sea, a él le podían vender nomás una tercera parte del terreno, por eso creo que no la ha escriturado y que no ha pagado el impuesto, y queremos llegar hasta el fondo”.

