Con abrazos alejan la tristeza

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Personas que pertenecen a la agrupación se situaron ayer en el cruce de Francisco Villa y 16 de Septiembre Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Actividad realizada ayer en el Centro

Ciudad Juárez.- Melanie Isabel Nevárez, de 22 años, se acercó para recibir un abrazo por parte los miembros de la asociación Help Mx, quienes con el lema “No te juzgo, te abrazo”, buscan prevenir el suicidio.

“Creo que es muy lindo que la gente dé abrazos porque hay mucha gente que los necesita”, dijo Melanie, quien padece de depresión y ansiedad.

La actividad se realizó en todo el país en septiembre en el marco del ‘Mes Nacional de Concientización sobre la Prevención del Suicidio’.

Fue un grupo de aproximadamente 20 personas que se situó en la avenida Francisco Villa y 16 de Septiembre, a la salida del túnel peatonal, en donde mensajes como “Si tienes depresión o ansiedad dame un abrazo”, y “Si te sientes triste o tienes depresión abrázame”, se leían en cartulinas que el grupo de personas sostenía mientras ofrecía abrazos.

Rocío Barajas, integrante de la asociación Help Mx, destacó que cada año se realiza esta actividad en las 32 entidades federativas en la República por la preocupación de los casos de suicidio debido a algunas actitudes relacionadas con la violencia.

“Sabemos que hay muchos jóvenes que han elegido el suicidio, ya sea por consecuencias de bullying, ‘cutting’, depresión o ansiedad, entonces, hemos visto jóvenes y adultos que con tantos problemas que han pasado, a veces piensan que la única manera de solucionar los problemas es el suicidio”, explicó.

Dijo que cada año los integrantes de la asociación viajan desde la sede en la Ciudad de México para apoyar en diferentes municipios para organizar una marcha.

“En esta asociación estamos para decirles que hay otra alternativa: es sí a la vida, y no a la muerte, no al suicidio, porque en ocasiones no piden ayuda teniendo ese miedo de que los van a juzgar, pero en nuestra organización es para ayudar, sin apuntar, sino más bien para escuchar, porque a veces también sienten que no los escuchan, o piensan que los escuchan y los juzgan”, expuso Barajas.

Comentó que Juárez cuenta con dos coordinadores y 30 voluntarios que están asociados con la Iglesia Universal, ubicada en la avenida 16 de Septiembre número 108. Además de contar con la página de Facebook Help Mx, disponible para quienes necesiten apoyo.

