Con cita, cruzaron a EU 55 mil en el año

Archivo / El Diario de Juárez

En lo que va del año, casi 55 mil personas migrantes han sido procesadas por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en los cruces internacionales de El Paso, la mayoría a través de una cita generada por medio de la aplicación móvil CBP One.

De acuerdo con las estadísticas del Gobierno estadounidense, de enero a octubre de 2023 CBP recibió en su Oficina de Campo de El Paso a 54 mil 690 personas, 262 por ciento más que las 15 mil 85 procesadas en el mismo período de 2022, cuando los migrantes eran recibidos a través de una excepción humanitaria a la política sanitaria del Título 42, gestionada por medio de organizaciones sociales.

Desde el 18 de enero de este año, CBP One es la manera oficial establecida por el Gobierno de Joe Biden para que quienes buscan solicitar asilo o refugio en Estados Unidos puedan ingresar por un puerto autorizado, con una cita con fecha y hora determinada.

“No se trata de una aplicación de asilo, sino de una aplicación para hacer la cita” y poder ingresar de manera regular a Estados Unidos, en donde se les dará una fecha para comenzar un proceso de solicitud, el cual puede durar años, explicó el Gobierno del vecino país.

Desde el 18 de enero hasta finales de octubre casi 324 mil personas, principalmente de origen venezolano, mexicano y haitiano, obtuvieron una cita para presentarse en alguno de los ocho puertos de entrada.

Aunque CBP no ha proporcionado un desglose por frontera, en El Paso registró un año histórico de procesamiento de migrantes a través de los cruces internacionales con Ciudad Juárez, aunque no todos los migrantes que ingresaron contaban con una cita de CBP One.

Solamente en octubre fueron procesadas 7 mil 573 personas, mientras que en noviembre han ingresado cientos más cada semana, y otros esperan ya su cita en diciembre.

“La aplicación móvil CBP One sigue siendo un componente clave de los esfuerzos del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) de los Estados Unidos para incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías legales, seguras y ordenadas y desincentivar los intentos de cruzar entre puertos de entrada”, destacó CBP.

Para algunos migrantes, como Pablo José y su familia, la espera en Juárez ha sido rápida, ya que después de viajar durante dos meses por México, el 30 de octubre llegaron a esta ciudad en busca de una cita para ingresar a Estados Unidos de manera regular, y hace una semana lograron obtener una fecha.

Mientras que decenas de personas abandonaban el albergue para cruzar el río Bravo y entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, Pablo decidió esperar la cita para proteger a sus hijos de los peligros de la migración irregular y evitar el riesgo de ser deportados a su país, narró emocionado el migrante venezolano, tiene cita el próximo fin de semana.