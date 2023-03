Con inmenso dolor, dan el último adiós a Edwin

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Parientes cargan el ataúd del infante

Ciudad Juárez.— Con inmenso dolor pero con la esperanza de que se hará justicia, familiares y amigos cercanos de Edwin Jesús le dieron el último adiós entre lágrimas, dolor, rosas blancas y en color azul cielo durante la tarde de ayer.

La familia portó playeras que tenían la fotografía del menor de 11 años; además, en una bocina se pusieron las canciones favoritas que el niño escuchaba, ya que éste era uno de sus pasatiempos favoritos porque tenía aspiraciones de dedicarse a la música.

Félix Domínguez, padre del pequeño Edwin Jesús, agradeció a las personas que asistieron al servicio fúnebre de su hijo, así como los mensajes, llamadas y muestras de cariño que recibieron de la comunidad que se solidarizó con la familia en el difícil momento.

“Es algo fuerte, pero tenemos que superarlo; estoy agradecido con la gente porque nos han apoyado al 100; algunos que no conocemos, pero han estado al pie de la letra, han venido muchos a acompañarnos, muchos mensajes de que están con nosotros”, expresó el padre del menor.

Fue alrededor de las 2:40 de la tarde que el féretro del infante salió de la vivienda de sus abuelos, ubicada en la calle Cangrejo y Pez Aguja, con rumbo al panteón Tepeyac. A bordo de sus automóviles, familiares y amigos cercanos salieron de dicho domicilio para darle el último adiós al menor que perdió la vida el pasado 5 de marzo.

Sin ceder el perdón

Domínguez indicó que la familia está firme en su decisión de no ceder el perdón a Luis Fernando C. O., conductor que le quitó la vida atropellando al niño de 11 años por manejar bajo los influjos del alcohol el pasado domingo 5 de marzo a las 19:20 horas, de acuerdo con el peritaje de la Coordinación de Seguridad Vial.

Enfatizó que el deseo de ellos como padres del infante, así como sus hermanos y abuelos, es que se haga justicia por la muerte de Edwin Jesús, y que el responsable pague con cárcel por arrebatarle la vida y truncar sus sueños.

“No sabemos cómo vaya reaccionar la familia, pero no va a haber perdón… no lo hemos visto, hasta la fecha no lo hemos visto (al responsable), y nadie le desea nada malo a nadie; sólo que pague porque lo que hizo no va a tener remedio nunca, con el dolor de nosotros y el que va a tener su familia porque no queremos que salga de ahí (de la cárcel)”, expresó Domínguez.