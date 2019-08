Con miedo, pero cruzan a El Paso

Ciudad Juárez— Los hechos violentos registrados hace una semana en un centro comercial de El Paso no impidieron que juarenses cruzaran ayer la frontera para aprovechar las ventas libres de impuestos, que iniciaron el viernes y que terminan hoy en la vecina ciudad.

Aunque admitieron sentir miedo de que un nuevo tiroteo se registre en alguna tienda, consideraron que es muy poco probable que vuelva a ocurrir debido a los operativos de vigilancia que se han implementado en comercios paseños desde que ocurrió la masacre que dejó 22 personas muertas.

“Claro que hay miedo, estuvo gacho lo que pasó pero debo ir a trabajar de lunes a sábado y eso lo he venido haciendo desde hace seis años; tengo el temor de que algo así vuelva a suceder por el odio que sienten algunos americanos por la raza”, comentó un automovilista en el puente Paso del Norte.

Con la venta sin impuestos, por cada 100 dólares de compra las personas pueden ahorrarse 8.25, además hay comercios que ofrecen descuentos desde un 25 hasta un 50 por ciento en ropa, zapatos, mochilas, electrónicos y artículos escolares.

Manuela Ibarra es una de las juarenses que dijo que ayer aprovecharía las ventas de regreso a clases.

Contó que tenía planes de acudir a la tienda Walmart del lado de Zaragoza para comprar cuadernos, lápices, colores, marcadores, pegamento, tijeras y mochila, que en ese lado de la frontera le salen más baratos.

“Pues sí da un poquito de miedo, pero es muy poco probable que vuelva a pasar algo así, además vale la pena porque allá por ejemplo los cuadernos están a un dólar y aquí cuestan el doble, lo mismo con las mochilas, allá salen hasta en 10 dólares y aquí de 400 pesos no bajan”, comentó.

Erika Ortega es otra de las juarenses que continúa yendo a El Paso desde los hechos ocurridos el 3 de agosto.

Mencionó que aunque en un principio tenía contemplado ir a Cielo Vista, a un lado de donde se registró el tiroteo, cambió de planes y por la tarde visitaría The Outlet Shoppes.

“Aquí en Juárez también matan gente y la vida sigue; voy a buscar tenis y mochilas para mis hijos”, apuntó.

Algunas tiendas de ese centro comercial ofrecieron mercancías con hasta 50 por ciento de descuento.

De acuerdo con la Contraloría de Texas, se pueden comprar ropa, calzado, útiles escolares y mochilas libres de impuestos, en compras realizadas en tienda o en línea.

El impuesto libre se aplica a cada artículo elegible que cueste menos de 100 dólares, además no hay límite en la cantidad de artículos que se pueden comprar.

Algunos de los artículos que no están exentos de impuestos incluyen accesorios deportivos, joyas, bolsos de mano, maletines, equipaje, billeteras, relojes, computadoras, software o libros de texto.

En el sondeo realizado entre usuarios del puente Paso del Norte, algunos conductores manifestaron que tienen miedo de que se repita la situación del sábado anterior, pero deben acudir a El Paso a visitar familiares, adquirir mandado o trabajar en algún comercio de esa ciudad.

Sara Martínez, que estaba sobre la fila de la avenida Juárez, comentó que tiene a dos hijos viviendo con su hermana en El Paso y los fines de semana aprovecha para ir a verlos, pero ahora lo hace con temor.

“Cuando supe lo de Walmart me angustié mucho y más porque uno de mis chavalos, que trabaja frente a la tienda, no me contestaba el celular, me quería volver loca”, señaló.

Sin embargo las filas de automóviles en los puentes internacionales no disminuyeron ayer y desde muy temprano lucieron abarrotadas de juarenses que buscaban aprovechar las ofertas.

A las 8:00 de la mañana, la fila en el cruce de Zaragoza llegaba a la altura del Toro Bronco; en el Paso del Norte hasta el túnel la 16 de Septiembre y calle Lerdo, mientras que el “Libre” a la altura del puente Carlos Villarreal.

El Diario buscó al Fideicomiso de Puentes acerca del comportamiento de las líneas este fin de semana, sin embargo no hubo respuesta.

[email protected]

[email protected]