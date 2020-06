Conagua, cerrada al diálogo: Mario Mata

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El diputado federal panista, Mario Mata Carrasco, insistió en que no se debe minimizar el riesgo que genera Conagua al trasladar el agua de Chihuahua para otros estados y denunció que en la actualidad la instrucción es trasvasar agua de las presas Las Vírgenes y La Boquilla con la intención de poder seguir vaciando El Granero a un ritmo de 22 metros cúbicos por segundo.

"Ellos están proponiendo trasvase de las presas del medio Conchos, de Las Vírgenes y La Boquilla para poder completar el ciclo agrícola del 090 (distrito), pero estamos completamente seguros que a ese ritmo no van a poder extraer por una razón muysencilla: el ciclo agrícola se acaba en septiembre, el último de septiembre y el agua se va a acabar a principios de agosto, entonces no van a alcanzar a regar y se van a secar los cultivos", explicó.

Señaló también que el ensolve (tierra acumulada en el vaso) dañaría los sistemas mecánicos y además morirían toneladas de peces, parte de la cadena productiva y ecológica de la presa que da sustento a las familias de varios municipios.

"Ellos están cerrados al diálogo, siguen insistiendo en que nosotros estamos instando a la violencia, siguen con sus carpetas de investigación para tratar de hacer una acción legal contra mí, o contra alguno de los dirigentes de los agricultores también", agregó.

Destacó que la Conagua se encuentra al desacato del fallo de un juez que ordenó a la dependencia frenar la extracción en El Granero, sin embargo, se aprovechan de chicanadas y lagunas legales para actuar a discreción.

Al preguntarle por qué la disputa política en contra del diputado de Morena, Heraclio "Yako" Rodríguez, siendo que ambos persiguen el mismo fin, contestó: "Entre el Yacko y yo hay una gran diferencia, que a él le jalan la rienda y a mí no, claro que lo le aplaudo que él se manifieste en contra, que sus acciones sean diferentes es otra cosa. Sus declaraciones no se reflejan en un cambio de la situación, no hay otra solución más que cerrar el flujo, no tiene por qué llevarse el agua del Granero", concluyó.