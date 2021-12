Concluye campaña de canje de armas

Gabriel Cardona/ El Diario Gabriel Cardona/ El Diario Cortesía Cortesía Gabriel Cardona/ El Diario

Ciudad Juárez.- La campaña de canje de armas que se realizó durante casi un mes en la ciudad, logró recabar una cantidad mayor de mercancía que en años anteriores, dijo el coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Marcos Alonso Gastelum Antuna, mayor de órdenes de la guarnición militar de Ciudad Juárez.

Detalló que del 24 de noviembre, hasta ayer 20 de diciembre en que concluyó, se retiraron de circulación 187 armas, 16 mil 197 cartuchos, 163 cargadores, y cinco granadas.

Por esta cantidad, se erogó una cantidad de 664 mil 166 pesos como pago a los ciudadanos que trajeron el armamento para que fuera destruido, indicó.

El coronel refirió que el pago a cada persona se realizó en base a un tabulador, es decir, dependiendo de las características del arma, si era nueva o usada, entre otros criterios pero por una pistola, el promedio fue de cuatro a cinco mil pesos.

“Hubo armas cortas, armas largas, nada fuera de lo común como en otras ocasiones que nos habían traído granadas de más calibre que los conocemos en las fuerzas armadas como granadas de mortero, este año no hubo, fueron puras pistolas cortas y armas largas que son comunes”, mencionó.

En el comparativo con años anteriores, dijo que fue mejor debido a que el año pasado la campaña duró solo 10 días en marzo debido a la pandemia y consideró que este ha sido el año en el que se alcanzó una mayor cantidad en el canje.

“La importancia de esta campaña es lo que nos preocupa a nosotros como autoridades es que haya una menor cantidad de armas en las casas, que dichas armas pueden ser usadas para cometer delitos e inclusive es importante prevenir accidentes al interior de las familias”, puntualizó.

Al momento en que una persona entrega un arma en los puntos de canje, después de ser valuada por el personal militar se destruye frente a los ojos del ciudadano por medio de una cortadora de metal, que al momento de partirla a la mitad, el arma queda totalmente inutilizada, explicó el comandante.

El evento del cierre de la campaña se realizó al mediodía de este martes en la explanada de la Presidencia Municipal y fue encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuellar.

A pesar de que la campaña concluyó, algunas personas aún acudieron hoy por información para realizar el canje y se les indicó que mañana miércoles aún les pueden recibir la mercancía, tal fue el caso de Alba G., quien acudió a entregar municiones que tenía en su hogar.

“Porque no las quiero tener en la casa porque me da miedo, son peligrosas y como tengo niños, la campaña es muy buena porque no investigan de dónde fue el origen de las armas o de las municiones, en este caso que yo tengo municiones”, comentó.