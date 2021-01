Condena Gobierno del Estado a desaparecer a 3 preparatorias

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Al menos tres preparatorias particulares ubicadas en los municipios de Bocoyna, Nuevo Casas Grandes y Ascensión podrían desaparecer, después de que Gobierno del Estado las eliminará el subsidio para el pago de nómina del personal docente y administrativo, denunciaron los maestros Norma Álvarez y Joel Carreón.

Lo anterior después de que el titular del Departamento Educación Media Superior de la Secretaria de Educación y Deporte, Orlando Aguayo, les avisará que este año dichas preparatorias no serán subsidiadas, además de quedar pendiente el pago del ciclo escolar pasado.

En el caso de Ascensión, la Preparatoria “Puerto Palomas” ubicada en el poblado de Puerto Palomas, cuyo director es Joel Carreón, menciona que tiene una deuda con los maestros por sus pagos, debido a que dicho subsidio del ciclo pasado, el cual han ido bajando en los últimos años, no se lo van a entregar y tampoco tendrá apoyo para este año.

En este sentido dijo que de no lograr una solución podría cerrar las puertas de la institución, la cual cuenta con un total de 40 alumnos, la mayoría de escasos recursos, por lo cual las mensualidades son bajas y paga quien tiene y puede.

Mientras que en el caso de la preparatoria “Club de Leones” de Nuevo Casas Grandes, la cual es directora Norma Álvarez, dijo que el problema es similar a la de Puerto Palomas, ya que también le retiraron el subsidio para este año y se verán afectados 70 estudiantes.

Al igual que en Ascensión, los alumnos de la preparatoria de Nuevo Casas Grandes son pertenecientes a la periferia, de escasos recursos, incluso los estudiantes trabajan para apoyar en su casa o bien para pagar sus estudios.

Norma Álvarez comentó que en Bocoyna hay una preparatoria particular que cuenta con la misma problemática, la cual tiene más probabilidades de cerrar, según le comentó el director de estas, incluso mencionó que habría más en otras partes del estado.

Asimismo los docentes mencionan que no les han dado motivos por los cuales no les apoyaran, aunque si les dicen que no hay recursos por cuestiones de la pandemia, sin embargo se quejan que no avisaron antes y ahora tienen una deuda con el personal docente de estas preparatorias.

Por su parte, la Subsecretaria de Educación Media y Superior, Liliana Rojero Luévano, manifestó que el año pasado se publicó una convocatoria en el Periódico Oficial del Estado dirigida a las Preparatorias Particulares para recibir un subsidio, el cual se entregará este año.

Sin embargo recalcó que estas instituciones deben cumplir ciertas reglas de operación para poder acceder a este apoyo, ya que años pasados se entregaban de manera discrecional, pero ahora es más transparente.

Además señaló que este recursos es con la intención de apoyar a los grupos más vulnerables, por lo cual piden a estas escuelas no cobrar a los estudiantes que así lo requieran, manifestando que este apoyo no se destina para el pago de nómina exclusivamente.