Condenan agresión vs personal medico

Ciudad Juárez— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su Sindicato condenaron la agresión contra personal médico y enfermeras por parte del administrador de Plaza de la Américas; ayer activaron protocolo de atención a los trabajadores para apoyar a los afectados a interponer la denuncia penal, se informó a través de un comunicado oficial.

El documento emitido por el instituto indica que el “Protocolo de prevención, atención y acompañamiento a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social susceptible de agresiones durante la contingencia por Covid-19”, tiene como objetivo brindar atención médica, acompañamiento jurídico, apoyo contractual, atención psicológica, entre otros aspectos a quienes lo requieran.

Se indicó que ayer mismo se estableció contacto con elementos de la Fiscalía General del Estado, especializados en Derechos Humanos y se contactará con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para dar seguimiento puntual al caso.

La trabajadora afectada, dijo a El Diario que luego de recibir la llamada de apoyo por parte de la institución, acudirá el próximo lunes tanto a la CEDH como a interponer la denuncia penal.

Tras la denuncia pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dará seguimiento al probable acto de discriminación contra el personal de salud y apoyará a los afectados para llevar el caso ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ( Conapred) e instancias legales, dijo el primer visitador César Díaz.

Indicó que se basarán en la nota publicada por El Diario ayer sábado 4 de julio para levantar un acta circunstanciada de oficio.

Diaz hizo también una invitación a las personas que se sintieron agredidas por este hecho ocurrido en la plaza comercial ubicada en la zona Pronaf para que acudan a este organismo público a levantar una queja, ante lo cual agregó que pueden acudir en grupo o solo un representante.

Destacó que el delito de agresiones contra personal médico está tipificado en el código penal del estado de Chihuahua por lo que procede la denuncia y el protocolo.

Aclaró que debido a que el presunto acto de discriminación fue cometido por un particular y no por un servidor público, la CEDH no puede levar una recomendación, sino acompañar y orientar a los quejosos a interponer las denuncias ante las instancias indicadas para que no tengan que realizar gastos en la contratación de abogados.

Dijo que desde que se dio cuenta del hecho realizó indagaciones en la plaza comercial y encontró que no es la primera vez que ocurre.

“Es muy penoso, yo por mi cuenta anduve indagando algunas cuestiones y me comentan que no es la primera vez que lo hace, este señor yo creo no está bien informado y es lamentable que todavía existan ese tipo de criterios en personas que tienen el conocimiento o algún tipo de estudios y que tenga ese criterio tan bajo, aún y cuando no tenemos autoridad no permitiremos que se violente su trabajo”, mencionó. De acuerdo a la denunciante quien es empleada del hospital 66 del IMSS, acudió junto con otra de sus compañeras a comprar comida a la plaza y se sentó a esperarla en una jardinera, ante lo cual los guardias le pidieron que se levantara debido a que por la contingencia no estaba permitido sentarse.

Al lugar llegó Rolando Talavera, administrador de la plaza quien le tomó fotografías y de manera agresiva le pidió que se fuera, según narró.

Dijo que en el lugar se encontraban otros compañeros comprando comida, por lo cual no acudieron en grupo como argumentó Talavera.

Por su parte el administrador de la plaza dijo a El Diario que no agredió al personal médico sino que les pidió que guardaran la sana distancia ya que acudieron en grupo sin respetar los protocolos establecidos debido a la pandemia.

De estos hechos tuvieron conocimiento agentes de una unidad de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal (SSPM) quienes levantaron folio.

De estos hechos tuvieron conocimiento agentes de una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes levantaron folio.