Condenan asesinato de mujer juarense

Tomada de Facebook / Elisa Rivera Gandarilla

“Si uno de estos días me matan espero andar con pantalón flojo, camisa floja y sin maquillaje (porque dirán que yo andaba provocando, que lo buscaba). Espero estar en un espacio público o en el súper (porque si andaba donde una amiga, una fiesta o de viaje dirán que me lo merecía por andar en la calle)”, compartió en su muro de Facebook hace unos meses Elisa Rivera Gandarilla, la primera mujer asesinada durante 2021 en Ciudad Juárez.

Elisa tenía 25 años de edad y durante el fin de semana fue reportada como desaparecida en la colonia Altavista, hasta que la noche del lunes fue encontrada sin vida en unas tapias de la colonia Hacienda Santa Fe, luego de haber sido asesinada presuntamente por tres integrantes del grupo criminal “Mexicles”.

Aunque hasta la tarde de ayer la mujer no había sido identificada oficialmente por sus familiares, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de redes sociales sus amigos y familiares la identificaron y lamentaron su asesinato.

De acuerdo con la pesquisa de desaparición, Elisa salió de su domicilio para subirse a un carro tipo Uber, color gris. Y desde entonces no se supo de ella.

Al respecto, el área de Relaciones Públicas de la plataforma Uber informó que hasta ayer no habían recibido ninguna solicitud por parte de las autoridades investigadoras.

“Tampoco hay algún reporte del caso. Hasta el momento, es simplemente lo que se sabe, la información pública, que aseveran que era tipo Uber, más no infieren en que realmente era un Uber. Inclusive hubo detenciones que presuntamente se encuentran vinculadas al incidente, entonces realmente no hay información adicional”, comentó su personal.

Cuando salió de su casa, Elisa vestía una pantalonera gris, una sudadera negra con la leyenda “Adidas” y tenis negros.

De acuerdo con las autoridades, aproximadamente a las 8:00 de la noche del lunes 4 de enero, habitantes de la colonia Hacienda Santa Fe reportaron el cadáver de una mujer con huellas de violencia en varias partes del cuerpo, en el interior de una vivienda abandonada.

La tarde del martes 5 de enero la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó sobre la detención de tres integrantes del grupo delictivo “Mexicles” identificados como Edgar E. R., de 24 años; Jesús Ricardo L. B., de 33 y Juan Diego B. M., de 29 años, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares y promoción de conductas ilícitas, mismos que serán investigados por su probable participación en el homicidio de la mujer.

Los tres hombres fueron detenidos luego de que durante un patrullaje por la colonia Parajes de Oriente, agentes municipales los encontraron peleando en el cruce de las calles Custodio de la República y Desierto de Kavir, diciendose entre sí que tenían que pagarles porque ya se habían “echado a la chava”.

Hace tres meses la misma mujer pidió ayuda para localizar a su compañera de trabajo Diana Patricia Rodríguez Huizar, de 21 años de edad, quien también fue reportada como desaparecida y luego encontrada sin vida cerca de El Solar de la Paloma.

De acuerdo con las publicaciones compartidas en vivo en su Facebook, Elisa, quien se convirtió en la primera mujer asesinada en Ciudad Juárez durante 2021, vendía artículos de belleza, los cuales entregaba a sus clientes en puntos medios.

“Si uno de estos días me matan (…) ojalá el mismo día mis amigas corran a borrar toda foto donde aparezca con menos ropa de la ‘normal’ en mis redes sociales (y que borren mis fotos con amigos, en fiestas, en traje de baño para que no digan que me lo merezco por fiestera, vaga o exhibicionista)”, “ojalá no vean mis tatuajes porque dirán ‘pero también la niña tenía tatuajes en todo el cuerpo’. No sólo nos matan, también nos culpan por nuestra propia muerte”, compartió Elisa en su muro de Facebook, tres meses antes de ser asesinada.

