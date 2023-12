Conductores enfrentan a ferrocarrileros por bloqueo en puente Libre

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Las personas inconformes enfrentan a los manifestantes Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Una de las personas inconformes Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Una de las personas inconformes Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Las personas inconformes enfrentan a los manifestantes Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Las personas inconformes enfrentan a los manifestantes Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Conductores que están formados en el puente internacional 'Libre' se bajaron de sus autos para enfrentar a los manifestantes que tienen cerrado el acceso a Estados Unidos.

Trabajadores y estudiantes aseguraron que algunos de ellos tienen desde las 7 de la mañana y ya lo que quieren es cruzar.

“Nunca ha sido manera de conseguir las cosas afectando a los demás”, dijo uno de los inconformes.

Los automovilistas son los que se quedaron a unos metros de pasar a Estados Unidos, pero desde las 8:30 los ferrocarrileros bloquearon el puente y están a la espera de hablar con alguien de la Secretaría de Gobernación federal.

“Jefe quiero ir a la escuela yo, no quiero escribir presidente con c, por favor ya déjeme pasar”, dijo un estudiante a los manifestantes que no les contestan nada.