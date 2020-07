Confía sector ganadero que se regularicen las lluvias

El Diario

El temporal lluvioso no se ha generalizado en toda la entidad, no al menos en la región ganadera, por lo cual la demanda de alimento suplementario no ha bajado aún, señaló ayer el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Eduardo Prieto Rodríguez.

“La realidad es que hay muchos lugares donde todavía no ha llovido, por lo que los ganaderos esperan aún que se generalice el temporal”, apuntó.

Contrastó que mientras en la región serrana está muy llovido, la temporada de lluvias, que es en julio y agosto, aún no se consolida en toda la entidad, “por lo que se necesita más”.

Indicó que también en la zona de Coyame y Ojinaga ha caído buena cantidad de agua e incluso se han llenado algunos presones.

Eduardo Prieto dijo que las cosas son muy diferentes en zonas ganaderas como Ascensión, Janos y otros municipios aledaños, donde casi no ha llovido en estos días.

Lo que ha ayudado ahí es que durante los primeros meses del año tuvieron algunas precipitaciones y actualmente hay bastante pasto y el ganado está bien alimentado.

Dijo esperar que la demanda de suplemento alimenticio para el ganado empiece a bajar con la presencia de lluvias, pero la realidad es que ahora no hay un cambio importante respecto al mes pasado.

“Estamos a la espera de las lluvias, y ojalá y no se retrase en las zonas ganaderas de la entidad”, concluyó.