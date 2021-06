Confían migrantes en programa de Biden

Cortesía / Beneficiados del programa MPP

Ciudad Juárez— El miedo a ser deportado al país del que tuvo que huir con su hijo adolescente tras ser amenazados orilló a Manuel a no acudir a su audiencia de apelación ante la Corte de Inmigración de El Paso, por lo que desde hace dos años vive en el albergue El Buen Samaritano, en donde ahora tiene una nueva esperanza.

Manuel es originario de Honduras, pero el 29 de mayo de 2019 su familia tuvo que separarse tras ser extorsionados y amenazados de muerte; su esposa, con un mes de embarazo, se escondió dentro de su país y él y su hijo de entonces 13 años decidieron buscar el asilo político en Estados Unidos, de donde fueron retornados a Ciudad Juárez bajo el programa “Quédate en México”, de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).

“Después de estar tantos años unida mi familia tomamos una decisión de un día para otro, de cada quien salir para un lugar, porque por la situación económica no pude traerme a mi familia, sólo me vine con mi hijo de 13 años. Salí con mi hijo y esa misma fecha mi esposa salió a otro lugar, huyendo, con un mes de embarazo. Y lo más difícil ha sido atravesar todo México, en ocasiones en tren, caminando, de ride, en autobuses… Y lo más difícil es saber que mi esposa no ha tenido paz en Honduras, porque se ha estado moviendo de un lugar a otro por miedo de que le vaya a pasar algo”, relató.

Luego de acudir a tres audiencias, un juez de Inmigración le negó el asilo político bajo el argumento de que si su esposa permanece en su país y no le ha pasado nada, a él y a su hijo tampoco les pasará, por lo que él apeló la decisión del juez y tuvo una nueva cita para una cuarta audiencia, a la cual no acudió por miedo a ser deportado a su país.

El 19 de febrero de 2021, el Gobierno de Biden comenzó a procesar a ciertas personas que habían sido devueltas a México bajo el programa MPP y tenían casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), es decir, que habían asistido a todas sus audiencias o tenían pendiente todavía la primera, por lo que Manuel y su hijo no fueron elegidos para ingresar al vecino país.

Pero después de cuatro meses, Estados Unidos le dio una nueva esperanza al padre de 37 años de edad, al anunciar que analizará casos de MPP inactivos.

“Al ver que ya empezaba la fase número dos, el miércoles abrieron la página para poder inscribirnos, tuve el placer ya de inscribirme y ya me mandaron un mensaje en el correo que ellos me avisarán y que tenga mi celular pendiente, que en cualquier rato ellos van a comunicarse por correo”, narró el centroamericano, quien en su país trabajó en la construcción y en la producción de café y en Ciudad Juárez ha trabajado también en la construcción y actualmente apoya en el albergue donde vive con su hijo y al menos 50 personas más.

Según cifras de la OIM, hasta el jueves 24 de junio Estados Unidos había recibido a 12 mil 444 personas bajo un caso MPP activo, 5 mil 249 de ellas a través del puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, que une a Ciudad Juárez de El Paso; 2 mil 565 de ellas por Tijuana, 2 mil 377 por Matamoros, 891 por Reynosa, 522 por Nuevo Laredo y 840 por Piedras Negras.

Pero el Gobierno de Joe Biden dará una segunda oportunidad a los solicitantes de asilo que fueron retornados a México por el Gobierno de Donald Trump bajo el programa MPP y que no acudieron a su última audiencia pero permanecen en México, por lo que ya son registrados por la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), a través de la página https://conecta.acnur.org

