Confirma Fernando Ávila participar en comparecencia junto con fiscal general

Chihuahua.- El secretario de la Mesa de Seguridad Federal en Chihuahua, Fernando Ávila confirmó su asistencia para participar junto con el titular de la Fiscalía General del Estado César Augusto Peniche Espejel para explicar la estrategia para combatir la inseguridad que se vive actualmente.

En este sentido, el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Gloria González, manifestó que fue el día de ayer al concluir la comisión de Programación cuando se le llamó a Fernando Ávila y se le hizo ver no es una comparecencia, sino únicamente tuviera una charla formal con los diputados.

“Vendrá a explicarnos cuáles son los avances en materia de seguridad y si hay algún resultado oficial”, comentó Gloria González.

Asimismo, el diputado por el Verde, aseguró que lo único que ellos saben sobre la intervención de la federación para abatir la inseguridad en Chihuahua es únicamente a través de los medios de comunicación y no mediante algún tipo de proyecto formal que hubiera sido presentado al interior del Pleno.

“Los acuerdos y mesas que ellos tienen, el Congreso no forma parte lo cual es una cuestión ilógica, pero sin lugar a duda nosotros como legisladores debemos de establecer condiciones claras y saber que es lo que se está haciendo”, comentó Gloria González.

Finalmente, el diputado celebró la coordinación que se estará dando con la federación y el Estado, por lo que dijo esperar que haya buenos resultados en este tema.