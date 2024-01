Confirman denuncia de Galván vs Bankaool

Chihuahua, Chih.- El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, confirmó la denuncia penal presentada por la representación de la empresa Productora de Vinos Cavall 7, propiedad de Jaime Galván Guerrero, en contra del banco Bankaool, por la apropiación de los viñedos Cavall ubicados en Saucillo, Chihuahua.

El empresario deliciense denunció por despojo y robo a la institución bancaria, a cuyos accionistas costarricenses, Moisés e Isaac Chaves Chaves, acusó de actuar de forma gángsteril junto con los abogados Iván Corral y Francisco Martínez Valles, para tomar posesión del rancho El Halcón el pasado dos de enero.

Consultado al respecto, Araiza señaló que hay una querella por dicho conflicto que involucra a la empresa productora de vinos a la institución bancaria.

El cuatro de enero pasado, la institución bancaria asentada en Delicias informó que había dado por terminado un contrato de arrendamiento que tenía con Galván Guerrero, pues es propietaria del inmueble, por un supuesto incumplimiento en las obligaciones del arrendatario.

Sin embargo, el empresario deliciense informó que personal de Bankaool había tomado por la fuerza y de forma ilegal, con hombres armados, las instalaciones sin que hubiera incumplimiento alguno del contrato de arrendamiento celebrado desde diciembre de 2021.

“Hago un llamado a no confiar en Bankaool, que dicen ser el banco de Chihuahua. Que no saquen créditos con ellos, ya que en las primeras horas en las que se pudiera presentar un incumplimiento los van a ir a despojar de sus propiedades o de sus demás bienes contratando gente armada para realizar sus despojos, todo ello como unos verdaderos delincuentes”, dijo Galván Guerrero el pasado miércoles, al dar a conocer la situación.

Denunció que hombres armados lograron sacar al personal que labora en el rancho apuntándoles en la cabeza, amenazándolos de muerte y golpeándolos, “por lo que me resguarde en una casa familiar ubicada dentro del rancho, donde me rodearon personas armadas y me gritaban que saliera para sacarme del rancho y sino, entrarían por mí por la fuerza”.

Por ello, acusó a Bankaool de contratar gente armada, incluso exmilitares, uno de ellos con el porte de arma de vencido, para despojar ilegalmente a Cavall de la posesión legitima que tenía sobre el inmueble, sin seguir los procesos legales indicados para ello, “suponiendo que no hubiera pagado la renta, puesto que apenas era el día dos de enero de 2024 y los días 31 de diciembre de 2023 y el primero de enero de 2024 fueron inhábiles. Ni siquiera me encontraba vencido en el pago”.

Ayer, personal de la Fiscalía estatal confirmó de manera extraoficial que incluso ya han sido llamados a declarar testigos ofrecidos por el empresario, que vivieron la intervención de Bankaool en el rancho El Halcón el segundo día del año.