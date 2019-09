Confirman ejecución de expolicía en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- La Fiscalía Zona Occidente confirmó que la persona “levantada” este jueves y encontrada sin vida este viernes, corresponde a un ex agente municipal.

Fue la mañana de este viernes cuando familiares de Alejandro Hernández Laguna, confirmaron que la persona encontrada sin vida la madrugada de hoy en la colonia Emiliano Zapata, es a quien refieren como privado de la libertad en el Fraccionamiento Los Nogales.

El cuerpo sin vida, se encontraba completamente cubierto por cinta en color canela, situación que en un principio, evitó la visualización de alguna seña particular.

Sin embargo, en el transcurso de la mañana, personal del Servicio Médico Forense, retiró la cinta adhesiva y se observó que vestía un pantalón de mezclilla en color azul y playera en color azul con letras en color blanco.

El dictamen del Servicio Médico Forense establecía que la persona presentaba una herida cortante en el cuello como causa del fallecimiento.

Según lo trascendió de manera oficial la Policía Municipal, el periodo en el que participó como elemento municipal, fue del 31 de julio al 9 de octubre del año 2015.

Finalmente, el cuerpo de la persona sin vida, ya fue entregado a los familiares para que le den la despedida.