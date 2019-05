Congelarán cuentas de ligados a C. Duarte

Chihuahua, Chih.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congelará las cuentas bancarias de ex funcionarios del ex Gobernador César Duarte, informó el Fiscal del Estado, César Augusto Peniche.

Se trata de ex servidores públicos que presuntamente saquearon recursos públicos en la gestión del priista.

Peniche indicó que esta acción se realizará luego de un trabajo de coordinación de la Fiscalía estatal con la UIF.

"Hemos recibido información de que se procederá desde el ámbito federal a congelar cuentas de aquellas personas que malamente robaron el dinero del Estado de Chihuahua y que eso es lo que ha provocado como consecuencia problemas en el tema de salud, educación, seguridad, etcétera", expresó.

Recordó que el dinero que se tenía que invertir en tales rubros fue malamente desviado y utilizado con fines personales.

"Ya en ámbito federal nosotros vemos mucha disposición para trabajar en lo relativo en el combate a la corrupción; lo vemos con optimismo desde luego y vamos a proporcionar la información que formalmente nos sea solicitada para que todo esto se posibilite", afirmó.

El funcionario señaló que, adicionalmente, la Fiscalía General del Estado desarrollará las acciones pertinentes en su ámbito para fortalecer esos aseguramientos y que en su momento se pueda resarcir a la población lo que se robó en la Administración pasada.

Actualmente, diversos ex funcionarios de Duarte se encuentran presos acusados de peculado, mientras que otros ya fueron sentenciados.