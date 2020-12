Conmemoran el 54 aniversario de Meoqui como ciudad

El Diario

Meoqui cumple el día de hoy 54 años de ser reconocida como Ciudad, luego de que se emitiera un decreto el día 6 de diciembre de 1966, el cual decía que Meoqui dejaría de ser Villa a partir del 11 de diciembre del mismo año. Ante esto, se realizó un acto cívico en el monumento a Pedro Meoqui, donde funcionarios, miembros del Gabinete y regidores hicieron una Guardia de Honor. El profesor Francisco González, presidente de la Sociedad de Estudios Históricos de Meoqui, fue el primero en tomar la palabra y leer una reseña histórica del municipio: “A la fecha suman muchos hechos históricos que a todos los meoquenses consientes nos lleva a sentir orgullo y sentido de pertenencia, sin embargo, en el año de 1966 el Congreso del Estado asciende a Villa Meoqui a Ciudad Meoqui y también en esa fecha se trasladan los restos mortales del general Pedro Meoqui de Hidalgo del Parral a este lugar; cabe recalcar que primero fueron llevados al Panteón Municipal y después del panteón fueron trasladados a este lugar en el obelisco que podemos observar. Es un día como hoy, pero hace 54 años, por lo tanto no me resta más que felicitar a todos los ciudadanos meoquenses, que de una u otra manera contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos y comunidades que viven fuera o aquí en Meoqui, además sus autoridades han dado su talento, su cariño y trabajo por nuestro municipio, vaya pues nuestra felicitación a nombre de la Sociedad de Estudios Históricos a todo Meoqui y sus comunidades muchas gracias”. Siguiendo con la orden del día, tomó la palabra el secretario del Ayuntamiento, José Gabriel Ortega, quien añadió en su mensaje: “Chihuahua es cuna de revolucionarios, pero Meoqui es cuna de personajes ilustres. Ahorita en la mañana mensajeaba con Poncho Ramos, un gran historiador y quien además tiene una amplitud literaria sobre los menesteres históricos del municipio, le pedí permiso para hacer referencia a su trabajo y me hacía un reconocimiento, me dice: ‘Desde el 2016 creo que hemos retomado la convicción de darle el peso específico que tiene la historia para la sociedad.’ Y desde aquí le digo a mi querido Poncho y a la Sociedad de Estudios Históricos, que no es una graciosa concesión la que ha hecho el alcalde y su Gabinete, es una obligación del Estado Mexicano y es una obligación de cada Gobierno Municipal. Desgraciadamente vivimos en épocas de Instagram, de Tiktok, de Twitter, y nos olvidamos muchas veces que existen libros de texto que contienen ahí los tónicos y las soluciones para muchas de las problemáticas que hoy vivimos”, acotó Ortega Pérez. Por último, el secretario municipal añadió: “Necesitamos gente como la Sociedad de Estudios Históricos, que acompañe cada paso que cimiente y que no se nos olvide a los jóvenes que allá atrás ya hubo gente que hizo patria, que puso orden y que creó cuerpos normativos muy interesantes y muy vastos, Meoqui es tierra de personajes ilustres y estamos ante un reto muy grande, retroceder o cimentar todos los logros de nuestro presidente municipal, Ismael Pérez Pavía. Gracias a mis compañeros del Gabinete, a las y los regidores que nos acompañan.