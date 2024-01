Consigue cita para entrar a EU… pero en Nogales

Cortesía / Maryery podrá cruzar la frontera

Después de cuatro meses y 23 días de solicitar diariamente una cita para ingresar a Estados Unidos por medio de la aplicación móvil CBP One, el próximo 3 de febrero Maryery podrá cruzar la frontera con sus tres hijos menores de edad, pero a través de Sonora.

“Cuando tuve la cita hasta lloré, grite, sentí una emoción grandísima… todos los días checaba, me metía a la aplicación a cada ratico. Duré cuatro meses y 19 días pidiendo una cita para entrar por el puerto Paso del Norte y nada. Dije, si no me llega el 18 –de enero– que tenía que pagar la renta, me voy a entregar, pero un día decidí cambiar de puerto, por Nogales, y a los cuatro días me salió la cita”, narró la venezolana quien tenía cuatro años viviendo en Colombia cuando decidió migrar hacia Estados Unidos para poder cumplir los sueños de estudiar de sus hijos.

Durante los casi cinco meses que han permanecido en esta frontera, se han enfrentado al frío, a días de tolvaneras que nunca antes había vivido y a la distancia de su familia durante Navidad y Año Nuevo, pero siempre con la esperanza de un día tener una fecha y una hora para ser recibidos por los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

“Yo quería que mis hijos entraran legales, porque tengo un niño que quiere ser abogado, un niño que quiere ser militar, la niña mía quiere ser veterinaria”, compartió quien en octubre se salió de un albergue con un grupo de migrantes para cruzar de manera irregular y entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, pero al llegar al río y ver la frontera militarizada y llena de alambres de púas, decidió no arriesgar a sus hijos.

Maryery ha sido apoyada por Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, ya que algunos días de la semana acude al comedor para migrantes ubicado en las oficinas de la Catedral de Nuestra de Guadalupe, en donde ha encontrado en su coordinadora, Cristina Coronado, a una aliada, con quien celebró la noticia de haber recibido finalmente su cita para ingresar de manera legal al vecino país.

“Yo lloraba, la semana antepasada tenía una depresión que no quería ni salir de la casa. Me llamó la señora –Cristina– que viniera por comida y yo vine y le dije: estoy desesperada, de que voy y me entrego, si Diosito antes del 18 no me manda la cita yo me voy y me entrego. Porque era la fecha que me tocaba pagar el arriendo, pero ya le dije al dueño que no le voy a pagar, porque ya tengo la cita pal 3 de febrero. Y me dijo que tranquila”, contó.

De acuerdo con directores de los albergues locales, el tiempo de espera para obtener una cita a través de CBP One se ha prolongado hasta los cinco meses, aunque a veces hay personas que llegan y en unas semanas la obtienen.

Según datos de CBP, desde enero del año pasado más de 360 mil personas –principalmente de origen venezolano, mexicano y haitiano– han logrado programar una cita para cruzar la frontera de manera legal a través de los ocho puertos fronterizos disponibles para realizar el trámite.

En el mismo lapso, en el que la Oficina de Campo de El Paso ha procesado a más de 62 mil personas, la mayoría de ellas con una cita de CBP One, aunque no existe un desglose oficial.