Consterna asesinato de joven originario de Guachochi en Chihuahua

Parral.- Esposa, amigos y familiares dieron el último adiós a Fidel Eden Torres, joven reconocido con mucho arraigo dentro de la sociedad guachochense, quien fuera encontrado ejecutado cerca de Chihuahua capital.

A través de redes sociales se inundó de mensajes dándole el último adiós a Eden, quien perdiera la vida el pasado miércoles en un trágico hecho en la capital del estado, luego que apareciera ultimado al estilo del crimen organizado.

Eden era reconocido por ayudar siempre a quienes menos tienen, recorría la Sierra en compañía de amigos y su esposa entregando despensas, llevando juguetes, piñatas y dulces sobre todo a personas de la etnia Tarahumara, ahora en esta época de fuerte crisis por la pandemia que azota a la humanidad.

"DEP un gran hombre, gran hijo, hermano y esposo DEP Eden Torres."

“Indio se que cumples tu palabra se que nunca me dejarás sola , mi vida me hiciste tan feliz este tiempo que Dios te dejo a mi lado, tú me lo dijiste amor ni la muerte nos podrá separar, amor eres y serás mi amor, mi Indio feo té amará por siempre Tu india bonita! Dios te reciba en su brazos y me fortalezera mi corazón que no será el mismo sin ti! Adiós amor ! A no verdad shao (sic)”.

Son algunos de los mensajes que postearon el el perfil del joven ejecutado y que fue encontrado antes de llegar Chihuahua.