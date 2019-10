Consulta por alumbrado público será el 24 de noviembre

Chihuahua.- El Instituto Estatal Electoral determinó el domingo 24 de noviembre de 8:00 a 18:00 horas como la fecha y horario en que se llevará a cabo el ejercicio de votación para que la ciudadanía decida si se aprueba o no el proyecto de alumbrado público, presentado por la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Al respecto el consejero presidente Arturo Meraz, dio a conocer que durante la sesión celebrada anoche, se aprobaron criterios y documentos específicos para llevar a cabo la logística de operación de la jornada plebiscitaria.

Destacó que será la primera ocasión en que se utilicen urnas electrónicas en un ejercicio ciudadano, las cuales serán instaladas en los 188 centros de recepción del voto que se ubicarán en lugares de fácil acceso para que los ciudadanos que deseen participar no tengan dificultades.

Asimismo, se explicó que se pretende colocar 400 urnas electrónicas, por lo que posiblemente solicitarán al Instituto Electoral de Coahuila entre 110 y 120 urnas prestadas.

Arturo Meraz añadió que por ser un ejercicio municipal, no se instalarán urnas especiales, por lo que el ciudadano que no se encuentre en el municipio, no podrá votar.

Cabe mencionar que para que este plebiscito tenga validez, se deberá contar con la participación del 10 por ciento del total del Listado Nominal del Municipio.

El consejero presidente, mencionó que por el momento sería muy difícil tener un estimado de participación por la propia naturaleza del ejercicio; sin embargo, mencionó que en el estado de Chihuahua, lamentablemente no se ha logrado superar el 50 por ciento de participación, pero no existe ninguna referencia para un ejercicio plebiscitario, por lo que queda en el IEE trabajar para difundir lo mejor posible el que la ciudadanía sepa que existe este ejercicio, cómo, cuándo y dónde acudir a votar y sobre todo para que los chihuahuenses estén informados sobre el proyecto que se está sometiendo a votación.

Es importante mencionar que ese órgano electoral firmó un convenio con la Secretaría de Educación para instalar centros de votación en las escuelas de la ciudad. Asimismo se está en pláticas con la UACh, ULSA, UVM, UTCh Sur, UTCh Norte, Normal Superior y Normal del Estado, para que algunos de sus alumnos participen como funcionarios, ya que se busca la colaboración de jóvenes, quienes están más apegados al uso de la tecnología y podrán facilitar a los votantes el uso de las urnas electrónicas.