Continúa Educación negociando con normalistas minuta sobre cierre de inscripción escolar

Chihuahua.- El secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, dio a conocer que desde las ocho de la mañana de este día se dio el arranque de negociaciones con las estudiantes de la Normal Rural de Saucillo, esto con la intención de abordar el tema relacionado al cierre de inscripción que estaba

pactado para el 14 de octubre, sin embargo fuera el viernes pasado cuando quedó cerrado.

“No puedo informarles nada puesto que seguimos en diálogo, ellas ahorita nos pidieron un momento para poder consultar con sus grupos y están aquí tranquilas trabajando y valorando las propuestas que se les han hecho”, comentó González Herrera.

En este sentido, el titular de la SEyD aseguró que atención a la Normal siempre se ha tenido, sin embargo de manera particular al Consejo Estudiantil que venían con este reclamo no se les pudo atender hasta el día de hoy debido a que en fechas pasadas él se encontraba en la Ciudad de México.

Finalmente, aseguró que pese a que él estaría durante este fin de semana en el centro del país, se les ofreció la atención por parte de Sandra Gutiérrez Fierro,subsecretaria de Educación pero dicha oferta no fue aceptada por las normalistas.