Continúa parado trabajo de remodelación de la vìa corta a Parral

Parral.- Este sábado cumplieron 5 días parados los trabajos de remodelacón de la vía corta a Chihuahua, las maquinas fueron tomadas por miembros del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México de Parral, Valle de Zaragoza y Satevó, debido al adeudo de poco más de un millón de pesos desde hace más de un año de la empresa contratista, el lunes se reunirán con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Alberto Prieto, delegado de la CTM dijo que la inhabilitación de la maquinaria encargada de remodelar esta carretera continuará hasta que se les pague el adeudo, ya que son varios los sindicatos involucrados y decenas de familias las perjudicadas debido a la falta del pago del trabajo realizado por una empresa que incluso, desapareció del estado de Chihuahua.

El motivo por el cual no les han realizado sus pagos es porqué se extendieron un aproximado de 6 mil 200 metros cúbicos de asfalto; pero por los agregados que se le ponen a la mezcla, se absorbe entre el 15 y 30 por ciento del asfalto y al final quedaron 4 mil 495 metros cúbicos y no quieren pagar la diferencia, ademàs la empresa contratista desapareció.

Son trabajadores pertenecientes a cuatro sindicatos de la CTM los cuales han sido perjudicados, trabajaron transportando material para las obras de remodelación de la carretera via corta Chihuahua- Parral a quienes la empresa Capumex les adeuda poco más de un millón de pesos los cuales debieron pagar el mes de noviembre del año pasado, fecha cuando concluyeron las obras y que hasta el momento no han liquidado, el delegado de la CTM dijo que esperan llegar a un acuerdo el próximo lunes para retirar la manifestación en la carretera.