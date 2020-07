Continúan esfuerzos para salvar el corazón de Jade Marie

Cuauhtémoc.- La pequeña Jade Marie, necesita una cirugía de corazón que tiene un costo de 205 mil pesos, con lo que familiares y amigos han realizado distintas actividades para recaudar fondos y ayudar a la niña. El día de ayer se realizó una hamburguesada a la que se sumaron varios ciudadanos, sin embargo este esfuerzo continúa, por lo que quien desee apoyar a la menor aún puede hacerlo donando a la cuenta oficial. La niña quien fue diagnosticada con síndrome de down tiene apenas tres años. Actualmente la familia cuenta con una página en Go Fund Me, realiza rifas, y distintas actividades para recabar fondos con el fin de que se le pueda hacer la cirugía a corazón abierto. Actualmente la familia sin embargo se encuentra lejos de la meta, por lo que cualquier ayuda es importante para la niña. Para ello se puede donar a la cuenta BBVA Bancomer número 4152 3136 8777 7628. Cualquier ayuda es buena para la familia para fortalecer el corazón de Jade, según detalló su madre, Jazmín, quien se encuentra muy activa en redes sociales.