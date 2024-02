'Continúan niños trabajando en campos agrícolas'

Camargo-- La directora del Centro de Atención Infantil Indígena, Ilsel Loera, señaló que se sigue trabajando de la mano para reducir tanto la explotación infantil, así como la reducción de accidentes en los que menores participan. Loera reconoció para este medio de comunicación, que la explotación infantil persiste como un tópico que preocupa a las autoridades de la región, al ser en buena parte la producción agrícola el motor económico de la zona.

“Hemos trabajado en sustentar la iniciativa internacional que viene a Camargo y zonas de jornaleros para intentar que se normalicen los derechos laborales y esto nos ha dado estadísticas en cuanto a niños que están en el campo y los accidentes que se han dado en estos casos”, mencionó Loera.

Por otro lado, la funcionaria comentó que la mayoría de los índices en otras administraciones, ponían a Camargo como uno de los municipios que más incurría en la explotación laboral.

Se detuvo el trabajo de dichos medidores y ahora por esa misma razón, y no porque no se den casos, es que Camargo dejó de figurar dentro de dichas cifras. “Se había permitido que ya no tantos niños estuvieran en el campo. El CAII ha logrado que los niños ya no estén en los campos, porque los recibimos desde algunos años”, agregó la especialista.

Expandiendo el tema más allá, aseguró que el hecho que en Camargo no exista un asentamiento especial para ellos, es lo que ha potencializado no esta problemática, sino otros factores de riesgo, como el distanciamiento, así como la pérdida de costumbres y el hacinamiento.