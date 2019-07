Continuarán en Juárez las temperaturas arriba de 38 grados

Juárez.- Para mañana continuará la temperatura en 38 grados centígrados, y derivado de ello, se considera un día soleado y caluroso, informó la Dirección General de Protección Civil del Municipio.

Además, para los siguientes días se pronostica la misma temperatura, misma que alcanzará hasta los 41 grados con la sensación térmica. El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, dijo que la temperatura mínima se prevé en 25 grados Celsius, mientras que el viento correrá ligero entre los 14 a 21 kilómetros por hora.

Ante la situación, pide a la ciudadanía seguir extremando los mismos cuidados y no salir a la calle si no es necesario, especialmente entre las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, cuando el sol es más intenso.

Matamoros Barraza exhortó a no hacer ejercicio al aire libre en ese horario, y en caso de andar en la calle, protegerse de los rayos solares con una sombrilla, sombrero o cachucha. Además de utilizar protector solar, y usar ropa holgada en colores claros.

A las personas por distintos motivos tienen que laborar o permanecer bajo los rayos solares, se les pide tomar descansos de cinco minutos cada 10 minutos para evitar golpes de calor.

El director de Protección Civil exhorta a los juarenses para que no dejen a los niños ni adultos mayores dentro de los vehículos estacionados en el sol, ya que en los automóviles se eleva considerablemente la temperatura y esto podría terminar en una fatalidad.